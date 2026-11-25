Les modifications envisagées sur le circuit du Madring en vue du Grand Prix d’Espagne 2027 auraient déjà reçu l’approbation de la FIA et du GPDA, l’association des pilotes de Formule 1. Luis García Abad, responsable de l’épreuve madrilène, a confirmé que certains changements avaient été validés, tout en appelant à ne pas tirer de conclusions hâtives du manque de dépassements observé lors de la première édition. L’ancien manager de Fernando Alonso s’est notamment appuyé sur les différences spectaculaires entre les deux derniers Grands Prix de Las Vegas pour illustrer la nécessité d’inscrire ces modifications dans une réflexion à long terme.

Quelques jours après l’annonce par les organisateurs du Grand Prix d’Espagne de leur intention de modifier le tracé du Madring pour 2027, Luis García Abad a apporté de nouvelles précisions concernant l’avancement de ce projet.

Présent lors d’un événement organisé par DAZN, celui qui a longtemps été le manager de Fernando Alonso a révélé que certaines modifications avaient déjà obtenu le feu vert de la Fédération internationale de l’automobile et de l’association des pilotes de Grand Prix (GPDA).

La première édition du Grand Prix sur le nouveau circuit madrilène avait notamment suscité des critiques en raison du manque de possibilités de dépassement. Les organisateurs travaillent donc à faire évoluer le tracé, mais García Abad insiste sur la nécessité d’obtenir un consensus entre les différentes parties prenantes.

"Oui, il y a certains changements qui ont déjà été approuvés par l’association des pilotes et la FIA, et si nous devons apporter des modifications, tout le monde doit être d’accord avec celles-ci", a-t-il expliqué.

Le responsable du Grand Prix d’Espagne estime néanmoins que les décisions concernant l’évolution du Madring doivent être mûrement réfléchies, plutôt que de constituer une simple réaction à une première course décevante sur le plan du spectacle.

"Lorsque vous planifiez les choses à long terme dans le sport, vous ne pouvez pas le faire en fonction de vos propres goûts ou critères. Vous devez demander au marché ce qu’il veut", a poursuivi García Abad.

Las Vegas en exemple pour défendre le Madring

Pour illustrer son propos, Luis García Abad a pris l’exemple du Grand Prix de Las Vegas, dont les deux dernières éditions ont offert des scénarios radicalement différents en matière de dépassements.

Le responsable du Grand Prix d’Espagne a établi un parallèle avec le football et le stade Santiago-Bernabéu du Real Madrid pour souligner qu’une seule rencontre peu spectaculaire ne saurait remettre en cause la pertinence d’une enceinte sportive.

"L’année dernière, à Las Vegas, il n’y a eu que 17 dépassements, et cette année, il y en a eu 352. Cela signifie que le Bernabéu ne va pas fermer simplement parce qu’un match se termine sur un score de 0-0."

García Abad reconnaît toutefois que la première édition du Grand Prix d’Espagne à Madrid a mis en évidence de nombreux problèmes auxquels les organisateurs devront apporter des solutions avant le retour de la Formule 1 en 2027.

Si l’événement a globalement atteint ses objectifs et évité les difficultés majeures rencontrées par d’autres organisateurs, García Abad ne minimise pas pour autant l’ampleur du travail qui reste à accomplir.

"Nous n’avons pas connu les gros problèmes que d’autres ont rencontrés, mais nous avons connu un milliard de petits problèmes que nous devons résoudre", a-t-il admis.

"L’édition 2027 sera bien meilleure sur tous les plans."