Le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 va faire évoluer son nouveau circuit de Madrid dès 2027. Après une première édition marquée par de nombreuses critiques concernant le tracé du Madring, les organisateurs ont annoncé un programme d’améliorations destiné à rendre l’événement plus attractif, aussi bien pour les spectateurs que pour les pilotes. Si aucune refonte majeure du parcours n’est actuellement confirmée, des modifications de la piste sont bien à l’étude afin de favoriser les dépassements et rendre les courses plus animées. Les installations destinées au public seront également revues, notamment autour du spectaculaire virage relevé Monumental.

Le circuit du Madring, qui a accueilli pour la première fois le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 en 2026, connaîtra plusieurs évolutions dès sa deuxième édition.

Les promoteurs de l’épreuve ont officiellement confirmé leur intention de proposer un Madring amélioré en 2027, à la suite des retours recueillis après le premier Grand Prix organisé dans la capitale espagnole.

Cette annonce intervient alors que le tracé madrilène a fait l’objet de nombreuses critiques après sa course inaugurale, notamment concernant les possibilités de dépassement et la qualité du spectacle en piste.

Si les organisateurs n’ont pas annoncé de transformation fondamentale du circuit, ils assurent travailler sur des ajustements destinés à améliorer les affrontements entre pilotes.

Des modifications de la piste pour favoriser le spectacle

Dans leur communication, les promoteurs du Grand Prix d’Espagne ont confirmé avoir arrêté des projets pour proposer un "Madring amélioré en 2027".

La volonté affichée est de répondre aux critiques formulées après la première édition, tout en conservant l’identité générale du nouveau circuit.

À ce stade, aucune modification précise du dessin du tracé n’a été dévoilée. Les organisateurs évoquent néanmoins des interventions sur la piste, dont l’objectif sera de favoriser les dépassements et de multiplier les possibilités de bataille entre les monoplaces.

"Parallèlement aux améliorations destinées aux spectateurs, le Madring travaille également sur des modifications du tracé visant à encourager davantage d’action et de spectacle en piste. De plus amples détails concernant ces changements, qui ont pour objectif de rendre les courses encore plus passionnantes, seront annoncés prochainement."

Cette déclaration laisse donc entrevoir des ajustements techniques, sans confirmer pour l’instant une modification importante de la configuration générale du circuit.

Il faudra attendre les prochaines annonces pour connaître précisément les portions concernées et déterminer dans quelle mesure ces interventions pourront répondre aux critiques exprimées après le Grand Prix 2026.

Une meilleure visibilité et davantage de confort pour les spectateurs

Les changements déjà confirmés concernent principalement les infrastructures et les conditions d’accueil du public.

Les promoteurs expliquent avoir pris en compte les remarques des spectateurs présents lors de l’édition inaugurale, afin d’améliorer leur expérience dès l’année prochaine.

Plusieurs axes de travail ont ainsi été identifiés, notamment une meilleure visibilité sur la piste depuis les zones réservées au public, l’installation de davantage d’espaces ombragés et le développement de nouvelles possibilités pour profiter de l’ambiance du Grand Prix.

"À la suite des commentaires et des suggestions des fans ayant assisté à l’événement inaugural, le Madring travaille à améliorer l’expérience des spectateurs en 2027, avec une meilleure visibilité sur la piste, davantage de zones ombragées et de nouvelles façons de profiter de l’atmosphère et de l’excitation de la Formule 1", ont annoncé les organisateurs.

Ces améliorations visent à corriger certaines difficultés rencontrées lors de la première édition, tout en renforçant l’attractivité du Grand Prix de Madrid pour les spectateurs.

Une nouvelle tribune couverte au virage Monumental

Parmi les changements concrets déjà annoncés figure également la construction d’une nouvelle tribune couverte au niveau de Monumental, le spectaculaire virage relevé du Madring.

Cette portion constitue l’un des éléments les plus caractéristiques du circuit madrilène, avec son profil incliné qui la distingue des autres virages du parcours.

La nouvelle installation permettra aux spectateurs de profiter de cette zone tout en bénéficiant d’une protection contre le soleil, répondant ainsi à l’un des principaux objectifs du programme d’amélioration des infrastructures.

Les organisateurs entendent donc faire évoluer simultanément les conditions d’accueil du public et les caractéristiques de la piste.