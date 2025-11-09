La confiance de Norris ’a baissé’ face à Antonelli au fil du week-end

Lando Norris est heureux de ne pas avoir cédé sous la pression en Q3 hier au Brésil, après avoir raté son premier tour rapide. Le pilote McLaren F1 admet qu’il s’est mis trop de pression par rapport à ce qu’il aurait souhaité, mais il se félicite de sa gestion des difficultés.

Il révèle avoir regardé la télémétrie de son passage raté pour comprendre ce qu’il avait fait différemment, et il a alors vu qu’il avait pourtant effectué un freinage plus doux malgré une roue bloquée.

"C’était certainement plus stressant que je ne l’aurais souhaité, d’autant plus que nous avons été très rapides tout au long du week-end" a déclaré Norris. "Je n’avais vraiment pas besoin de ça. Je ne sais pas vraiment comment cela s’est produit."

"J’ai rapidement consulté les données entre les deux runs, et j’ai freiné plus tôt avec moins de pression, mais j’ai quand même bloqué les roues. C’était un peu bizarre. Peut-être à cause du vent ou autre chose."

"Cela m’a certainement mis un peu plus de pression pour mon dernier tour, et j’ai vu les autres s’améliorer, mais pas beaucoup. C’était encore une fois difficile, à cause des conditions de la piste, du vent, de tout... difficile d’avoir de bonnes sensations."

"Encore une fois, je ne savais pas si j’étais en avance ou en retard sur mon delta, donc j’étais un peu stressé. Mais quand j’ai franchi la ligne d’arrivée et que j’ai vu le temps, j’étais plutôt content. Et quand j’ai vu que personne n’était plus rapide, j’étais encore plus heureux."

S’il pense être en mesure de gagner une course sur le sec, il s’inquiète toutefois de la capacité d’Andrea Kimi Antonelli à le défier sur la longueur de 305 kilomètres. Il s’attend à voir des Mercedes très compétitives.

"Je pense qu’en ce qui concerne notre rythme de course, je ne suis pas aussi confiant que je l’ai été. J’étais certainement plus confiant au Mexique. Je pense qu’après le Sprint, avec le rythme de Mercedes et celui de Kimi, mon niveau de confiance a certainement baissé."

"Mais nous sommes toujours rapides. Nous avons toujours ce petit avantage en qualifications, et j’espère vraiment que nous pourrons continuer ainsi en course. Mais le temps va encore changer. Je pense qu’il va faire encore plus froid, ce qui pourrait encore plus favoriser Mercedes."

"Et le vent devrait également changer. C’est donc difficile. Chaque circuit est très différent. Les sensations que j’ai sur un circuit sont différentes de celles que j’ai sur un autre, etc. Mais j’ai juste l’impression de faire du bon travail. Je pilote bien."

"Avant, au début de la saison, j’avais des faiblesses, et j’ai l’impression d’en avoir encore quelques-unes ici et là, mais je les ai atténuées, elles ne sont plus de l’ordre du dixième, mais du deux centième. Donc, quand j’arrive à combiner les bons éléments et à avoir des éléments pas trop mauvais, tout se passe très bien."

Comme il l’a dit après la séance qualificative, Antonelli est frustré de ne pas réussir à battre Norris ce week-end, car il en est toujours très proche. Mais il ne se blâme pas car il pense avoir effectué un bon tour.

"Pour être honnête, je suis un peu agacé d’être à nouveau derrière lui" a déclaré Antonelli. "Je veux dire, nous étions si proches lors du Sprint également, mais c’était une séance très difficile à cause du vent."

"C’était très difficile de faire un bon tour, mais j’ai quand même réussi à faire un tour correct lors de la dernière partie, et j’en suis satisfait. Je pars en deuxième position. Bien sûr, ils sont très rapides, donc il sera important de prendre un bon départ et d’essayer de trouver un bon rythme."

Cependant, le pilote italien pense qu’il est en mesure d’aller chercher sa première victoire et croit avoir ses chances face à la McLaren, qui n’est pas dans une autre catégorie ce week-end, notamment en rythme de course.

"Je suis définitivement dans la course. Le rythme était vraiment soutenu au Sprint. Il faisait également assez froid et demain devrait être similaire, donc cela pourrait peut-être nous aider un peu plus. Rouler dans l’air sale n’est jamais facile."

"J’espère que nous pourrons avoir un bon rythme et leur mettre la pression, et j’espère que nous pourrons nous battre pour la victoire. Nous avons vu jusqu’à présent cette saison que le départ et la position sur la piste peuvent jouer un rôle déterminant pour le reste de la course."

"Bien sûr, Lando a pris de très bons départs récemment, donc nous avons besoin de quelque chose d’exceptionnel. De mon côté, j’essaie juste de prendre un départ normal, sans en faire trop, puis de conserver au moins ma position. Ensuite, nous verrons bien."

S’il parvient à signer un podium et devancer Charles Leclerc, ce serait encore la possibilité pour Mercedes de grappiller des points face à Ferrari, tandis que Red Bull a totalement raté sa qualification et pourrait être décrochée dans la lutte pour la deuxième place.

"C’est une opportunité énorme. Je pense qu’il sera important d’essayer de terminer devant Ferrari, de les devancer au classement, car la lutte est évidemment très serrée. Nous pouvons marquer beaucoup de points [contre Red Bull]... c’est donc clairement notre objectif."

"C’est pourquoi il sera important demain de trouver un bon rythme, d’essayer de mettre la pression, mais aussi d’essayer d’obtenir le meilleur résultat possible dans l’instant. C’est une opportunité énorme, et c’est pourquoi, en tant qu’équipe, nous allons essayer de faire de notre mieux."