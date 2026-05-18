Haas F1 va devoir ’évaluer’ ses évolutions en une heure à Montréal

La saison 2026 du championnat du monde de Formule 1 se poursuit avec la cinquième manche, le Grand Prix du Canada, sur le Circuit Gilles-Villeneuve. Haas F1 se prépare à un nouveau week-end de Sprint, qui sera particulièrement complexe pour l’équipe. En effet, elle apporte un ensemble d’évolutions, qui devrait permettre à la VF-26 de mieux figurer, mais n’aura que peu de temps pour étudier les performances et modifications qu’apportent ces pièces.

Esteban Ocon a un joli score de 100 % d’arrivées dans les points sur le Circuit Gilles-Villeneuve depuis sa première participation à Montréal en 2017, et il a décroché la neuvième position pour Haas en 2025, tandis qu’Ollie Bearman avait manqué de peu une place dans le top 10 lors de sa première visite sur ce circuit.

"C’était agréable d’avoir quelques semaines après Miami pour se regrouper et se préparer avant le Grand Prix du Canada. Nous avons travaillé dur à l’entraînement et dans le simulateur avec l’équipe, j’ai donc hâte de remonter dans la voiture" a déclaré Ocon.

"Revenir à Montréal est toujours spécial et cela a un petit air de course à domicile étant donné que c’est en Amérique du Nord et, bien sûr, parce que le français est la langue locale. L’ambiance dans la ville est toujours électrique, les fans canadiens sont toujours formidables, et la piste est excitante à piloter."

"Miami a été une course difficile pour nous, mais elle nous a fourni pas mal d’indications sur les points à améliorer, nous avons donc étudié cela de près. Nous avons également une évolution qui arrive sur la voiture ce week-end et j’espère que nous la ferons fonctionner immédiatement car c’est un autre week-end de Sprint."

Ollie Bearman espère retrouver son niveau des trois premières courses au Canada, où il se rappelle avoir été à l’aise l’année dernière, donc il compte se battre pour les points : "L’année dernière à Montréal, j’ai pensé que nous aurions pu faire mieux, donc je cherche définitivement à améliorer cette 11e place."

"Nous apportons notre prochaine évolution au Canada, mais bien sûr, comme il s’agit d’un week-end de Sprint, ce sera une tâche difficile de la placer tout de suite dans la fenêtre de fonctionnement parfaite."

"Cependant, je n’ai aucun doute sur le fait que nous devrions être dans ce milieu de peloton pour nous battre pour les points lors des deux courses. J’adore la ville de Montréal, les fans, le circuit... et même la météo ! Nous venons trois semaines plus tôt cette année que l’an dernier, alors je me demande si cela va pimenter les choses."

Ayao Komatsu, le team principal, se félicite d’aller à Montréal, mais confirme qu’il sera difficile de peaufiner l’exploitation de la VF-26 ce week-end : "En tant qu’équipe, nous attendons toujours avec impatience le Grand Prix du Canada. C’est une ville formidable où se rendre et un circuit très unique avec une histoire très riche."

"Cette année, nous y allons un peu plus tôt que d’habitude, donc je suis sûr que la météo va jouer un rôle. Pour notre part, nous attendons ce week-end avec impatience car nous apportons un package d’évolutions. Comme il s’agit d’un week-end de Sprint, nous n’aurons que les Libres pour l’évaluer, le comprendre et en tirer le meilleur parti."

"C’est beaucoup de travail, mais c’est ce que beaucoup d’autres équipes ont fait à Miami, donc nous sommes vraiment prêts à relever le défi. Nous avons tous hâte de disposer de ce package pour nous battre dans le top dix. Nous visons à tirer le meilleur de la voiture et à aller de l’avant dans ce qui s’avère déjà être une saison serrée et compétitive."