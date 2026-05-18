Ricciardo réalise enfin à quel point la F1 avait dévoré sa vie

Après treize saisons passées dans le paddock de la Formule 1, Daniel Ricciardo découvre une vie bien différente loin des circuits. L’Australien, dont la carrière en Grand Prix s’est achevée après le Grand Prix de Singapour 2024 avec l’écurie Racing Bulls, reconnaît aujourd’hui avoir pris conscience seulement après son départ à quel point le rythme imposé aux pilotes de F1 était devenu extrême... au point de ne plus lui sembler normal.

Le vainqueur de huit Grands Prix, qui a connu ses plus belles années chez Red Bull Racing, explique avoir longtemps vécu dans une véritable "bulle F1", absorbé par un calendrier millimétré et une pression permanente. Désormais éloigné du quotidien du championnat du monde, Ricciardo savoure un mode de vie plus calme, plus stable, et surtout davantage tourné vers sa vie personnelle et familiale.

"J’ai été dans la bulle de la F1 pendant tellement longtemps," a confié Ricciardo au podcast Speed Street. "Je me suis habitué à l’intensité du calendrier, au paddock, à tout ça, et c’est devenu normal."

Avec du recul, l’Australien réalise toutefois à quel point ce quotidien était hors norme : "Mais maintenant que j’en suis sorti, je me dis : ’Oh, ce n’était vraiment pas normal’. Mon programme était réglé à la minute près, chaque jour, tout le temps."

Depuis qu’il a rangé son casque, Ricciardo dit apprécier les plaisirs simples qu’il ne pouvait quasiment plus vivre pendant sa carrière en Formule 1. Le pilote de Perth explique notamment qu’il profite enfin de longues périodes passées en Australie auprès de ses proches.

"J’apprécie simplement un rythme de vie plus lent et surtout le fait de pouvoir rester au même endroit," explique-t-il. "Littéralement les petites choses du quotidien. Même quand je rentre chez moi, je peux enfin vraiment passer du temps en Australie, avec ma famille, mes amis et tout le reste. Ce sont des choses que l’on considère forcément comme acquises quand on les a. Mais au fond de moi, ça m’a toujours manqué."

Ricciardo évoque notamment son sentiment de frustration lorsqu’il revenait brièvement au pays durant l’hiver.

"Ça m’a toujours manqué d’être un enfant qui traîne avec ses amis et va aux anniversaires. Quand je rentrais à Noël, j’essayais toujours de faire cent choses à la fois parce que le temps était limité. Mais quand on vit tout dans la précipitation, ça ne paraît pas vraiment réel."

"C’était un peu comme un film. Maintenant, la vie paraît un peu plus réelle."

Même éloigné de la Formule 1, Ricciardo ne compte toutefois pas disparaître totalement du monde du sport automobile. L’Australien sera présent aux 500 Miles d’Indianapolis aux côtés de Conor Daly afin de promouvoir sa marque de vin.

Cette visite sera également pour lui l’occasion d’observer de plus près le fonctionnement d’un week-end de course en IndyCar et de le comparer à ce qu’il a connu en F1.

"Je suis curieux de voir à quoi ressemble une semaine pour vous sur la plus grande course de l’année," a-t-il confié à Daly, à ses côtés dans le podcast. "Le type de programme que vous avez, le temps personnel par rapport au temps où vous êtes ’en mode travail’. Je suis curieux de voir à quel point les pilotes sont détendus ou au contraire concentrés et sous tension pendant tout le week-end."

"C’est quelque chose qui, par rapport à mon passé, m’intrigue beaucoup."