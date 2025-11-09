Massa revient dans le paddock en plein bras de fer juridique

Felipe Massa a fait une apparition rare dans le paddock de Formule 1 lors du Grand Prix de son pays natal, le Brésil, ce week-end, alors qu’il attend l’issue de sa procédure très médiatisée préalable à un éventuel procès contre la FIA, la Formule 1 et l’ancien grand patron Bernie Ecclestone.

S’adressant aux médias à Interlagos, le pilote qui a remporté 11 Grands Prix et qui réclame une indemnisation et la reconnaissance potentielle d’être le champion légitime de 2008, avec un titre qu’il a perdu au profit de Lewis Hamilton à la suite du scandale Crashgate, a évoqué à la fois l’état actuel du sport et son propre combat en cours.

"C’est incroyable d’être à Interlagos, c’est toujours spécial," a déclaré l’ancien pilote Ferrari.

"Ferrari a fait du bon travail lors des qualifications. La troisième place est toujours importante. Kimi Antonelli a également été très performant. Voyons ce qui va se passer avec Lando Norris et Oscar Piastri. Max Verstappen n’a pas été à la hauteur de nos attentes, mais il va faire une course spectaculaire."

Le Brésilien a confirmé avoir passé la semaine dernière à Londres pour assister aux audiences judiciaires liées à son affaire controversée.

"J’étais à Londres les trois jours pour lutter contre l’injustice. Il était important pour moi d’être présent en personne aux audiences. C’est le point le plus important. Mes avocats ont fait du bon travail en expliquant la situation aussi précisément que possible, en détaillant tout ce qui s’est passé."

Bien que le verdict ait été réservé pour l’instant, Massa reste optimiste.

"Nous devons maintenant attendre la décision du tribunal (pour lancer un procès). Je crois toujours en la justice. Ce qui est juste est juste, et ce qui ne fait pas partie du sport n’est pas juste."