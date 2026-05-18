Leclerc a ’le potentiel’ d’un champion du monde de F1, mais pas chez Ferrari ?

Charles Leclerc pourrait devenir champion du monde dans la bonne voiture, mais probablement pas chez Ferrari, selon l’ancien pilote de F1, Ralf Schumacher. S’exprimant auprès de Sky Deutschland, celui qui est devenu conseiller a déclaré que Leclerc possède incontestablement le talent pour être champion, mais doute que l’environnement actuel de Ferrari puisse lui offrir un titre, alors que la Scuderia navigue dans le groupe de tête, mais toujours derrière des équipes plus performantes qu’elle.

Malgré cela, l’Allemand a grandement fait l’éloge de Leclerc sur le plan personnel. Il loue le caractère manifestement positif et le leadership du Monégasque, mais il juge que les problèmes structurels de Ferrari restent trop profonds, même avec le directeur de l’équipe Frédéric Vasseur aux commandes, et craint que Leclerc ne soit pas en mesure de contourner ces difficultés, alors qu’il pourrait réussir à aller chercher le Graal dans une autre monoplace.

"Dans une McLaren, tout à fait, tout comme Norris l’année dernière, cela ne fait aucun doute" a déclaré Schumacher. "Est-il un Max Verstappen ? Non, il ne l’est pas. Mais je crois qu’il a le potentiel."

"Au passage, c’est aussi un gars incroyablement gentil et agréable sur le plan de la personnalité. Mais Ferrari reste Ferrari, et même Fred Vasseur seul ne suffira pas. Par conséquent, la question est de savoir s’il pourra un jour devenir champion du monde dans cette équipe, dans cette configuration."

Schumacher a suggéré que Max Verstappen pourrait quant à lui réussir chez Ferrari, mais uniquement en raison de son niveau de compétences : "Tout est envisageable. Beaucoup de pilotes veulent désespérément aller chez Ferrari, c’est quelque chose de très spécial en tant que marque en Formule 1."

Cependant, aucun pilote n’a jamais corrigé à lui tout seul des problèmes structurels d’équipe, et Verstappen ne ferait pas exception. Mais Schumacher doute finalement que Ferrari corresponde personnellement au quadruple champion du monde, et il le voit aller chez Mercedes s’il devait quitter Red Bull, alors qu’il roule pour la firme à l’étoile en GT3.

"Je pense que Max se sent très à l’aise chez Mercedes. Également avec la configuration GT3 et les équipes qui y collaborent, ainsi qu’avec le moteur Mercedes. Ils construisent toujours les meilleurs moteurs. Donc, j’ai du mal à l’imaginer."

Il pense que Verstappen aurait du mal à fonctionner au sein de la structure politique et opérationnelle actuelle de Ferrari : "Max devrait alors se subordonner à cette structure d’une certaine manière, et il n’est pas comme ça."

La perte imminente de son ingénieur de course de longue date, Gianpiero Lambiase, au profit de McLaren, ne fait que renforcer cette opinion : "Il est tout aussi habitué à être un leader d’équipe. Mais s’il arrive seul dans cette équipe, qui ne fonctionne pas bien en ce moment, il ne pourra pas gérer cela en tant que pilote."

Schumacher a comparé la situation à l’époque de son frère Michael chez Ferrari : "Mon frère avait emmené avec lui à l’époque un groupe de personnes qui travaillaient vraiment ensemble de manière brillante. Mais y aller seul en tant que pilote, je ne pense pas que ce soit suffisant. Par conséquent, selon moi, il ne pourra aller que chez Mercedes ou McLaren."