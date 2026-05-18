La F1 monopolise encore Norris mais il veut tester la Formule E Gen4

La présence de plusieurs pilotes de Formule 1 dans le paddock du Monaco ePrix n’est pas passée inaperçue ce week-end, mais celle de Lando Norris a particulièrement retenu l’attention. Invité par Jake Dennis et l’équipe Andretti en Formule E, le champion du monde en titre a affiché un intérêt marqué pour la discipline 100 % électrique, allant même jusqu’à révéler qu’il envisageait de prendre le volant d’une monoplace Gen4. Une curiosité nourrie par le niveau qu’il attribue au championnat, qu’il considère aujourd’hui comme l’un des plus relevés du sport automobile mondial.

Pilote McLaren en Formule 1, Lando Norris a été aperçu tout au long du week-end dans les stands et sur la grille de départ du circuit de Monaco, où il a échangé avec plusieurs pilotes engagés en Formule E. Le Britannique n’était d’ailleurs pas le seul représentant du paddock F1 présent en Principauté. Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg et Oliver Bearman ont eux aussi fait le déplacement, tout comme l’ancien patron de Red Bull Christian Horner (à lire ici).

Pour Norris, cet intérêt pour la Formule E s’explique notamment par les liens qu’il entretient depuis longtemps avec une partie du plateau actuel, composé de nombreux pilotes affrontés au cours de sa carrière junior.

"J’ai grandi avec beaucoup de ces gars-là ou j’ai couru contre eux," a expliqué Norris. "Le niveau des pilotes ici est exceptionnel, c’est ce qui se fait de mieux."

"Vous regardez une série avec des athlètes de très haut niveau, certains des meilleurs au monde. C’est quelque chose que j’aime suivre et dont j’aime faire partie."

Avec les nouvelles unités de puissance en Formule 1, les comparaisons entre la F1 et la Formule E se multiplient depuis plusieurs mois. Dans ce contexte, les pilotes présents à Monaco ont observé de près la future monoplace Gen4, qui fera ses débuts en compétition la saison prochaine et doit permettre de réduire encore l’écart de performance entre les deux catégories.

Norris a d’ailleurs révélé qu’il avait envisagé de tester assez vite cette nouvelle génération de Formule E, lors de la présentation au Paul Ricard selon nos informations, avant que son calendrier chargé ne l’en empêche.

"J’avais prévu de faire un peu de roulage dans cette Formule E à un moment donné," a-t-il confié. "J’en ai parlé avec Jake Dennis et quelques autres pilotes qui ont roulé ici."

Le pilote McLaren estime qu’un tel essai aurait pu lui apporter des enseignements utiles, malgré les différences importantes entre les deux disciplines.

"Tout ne se transpose pas entre la Formule 1 et la Formule E, mais il y a toujours des choses à apprendre en parlant et en écoutant des pilotes qui évoluent au sommet de cette catégorie."

Cet essai de la Gen4 pourrait-il avoir lieu plus tard ?

"Oui pourquoi pas, si on m’y invite et que mon calendrier le permet !"