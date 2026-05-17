Ella Häkkinen a été ’surprise’ de rejoindre le programme de McLaren F1

Ella Häkkinen s’est déjà fait un nom dans le milieu du karting, et maintenant, grâce au programme de développement des pilotes de McLaren F1, elle se prépare pour la prochaine étape. Pilote de karting que depuis quelques années, elle a réussi à faire parler d’elle autrement que par son nom, et en novembre 2025, elle a été annoncée comme membre du programme de développement des pilotes McLaren, avec à la clé un programme d’accompagnement complet.

Ella Häkkinen court sous licence tchèque et a remporté la victoire lors de la Champions of the Future Academy 2024 à Cremona. Elle franchit maintenant une nouvelle étape dans sa jeune carrière en étant accompagnée de près par McLaren, et elle aura l’occasion de recevoir des conseils avisés, et une formation de pilote professionnelle avant de possiblement monter les échelons dans la monoplace.

"Je suis très fière de rejoindre le programme de développement des pilotes McLaren" a déclaré Ella Häkkinen. "Je pense que c’est une excellente opportunité, et je suis très reconnaissante. Tous les progrès que nous avons accomplis l’année dernière ont vraiment porté leurs fruits en rejoignant l’équipe, et je suis juste vraiment heureuse de manière générale."

Bien qu’elle ait impressionné en karting alors qu’elle était supervisée par l’équipe anglaise, elle a tout de même été surprise lorsqu’elle a appris qu’elle ferait partie du programme de développement cette saison.

"C’était une surprise pour moi. L’année dernière, il y avait quelqu’un de chez McLaren sur la piste tout le temps. Il venait toujours me parler après les sessions, ce qui était un peu suspect, je suppose, mais je ne pensais pas vraiment que cela m’amènerait à faire partie de ce programme."

"Puis, quand nous étions en Suède pour les Championnats d’Europe, nous avons reçu un e-mail disant ’c’est signé’, j’étais sous le choc ! Mon père a commencé à en rire, parce que c’était une surprise totale pour moi, et c’était juste un moment tellement heureux."

Ella est la troisième membre féminine actuelle du programme de développement des pilotes, rejoignant Ella Lloyd et Ella Stevens, qui participent toutes deux à la F1 Academy en 2026.

"Je pense que c’est un très bon endroit, parce qu’ils soutiennent les femmes dans le sport automobile. Mais je pense que, de manière générale, c’est une bonne équipe avec beaucoup de gens formidables ici. Et, évidemment, mon père pilotait pour cette équipe, donc suivre ses traces est une bonne chose pour moi."

En tant que fille de double champion du monde de Formule 1, elle a évidemment grandi dans un contexte de sport automobile, de monoplace, et d’enfance sur les circuits, ce qui l’a grandement plongée vers la course.

"Mes plus anciens souvenirs remontent aux moments où j’étais avec mon père aux Grands Prix. Quand j’avais environ huit ou neuf ans, j’allais aux Grands Prix avec lui et je regardais juste les voitures tourner. Je n’y connaissais pas grand-chose, mais c’était amusant d’être là. J’adorais voir les voitures rouler sur la piste."

"Je suis allée à quelques courses, mais nous allions aussi à des salons automobiles partout, j’ai toujours été vraiment intéressée par les voitures. Je me souviens aussi d’avoir piloté en République tchèque avec mon petit frère pour la première fois. Je n’oublierai jamais cela, c’était tellement amusant."

Avec un père ayant ce statut et cette expérience, il est évident que des conseils viennent directement de lui, et elle a cité le meilleur conseil qu’il ait pu lui donner : "Tu ne devrais pas te soucier de ce que les autres pensent de toi."

"Je suis une personne qui se soucie de ce que pensent les autres, mais mon père me soutient vraiment, et il me dit cela tout le temps, que je ne devrais pas me soucier de ce que pensent les autres, c’est leur problème. Il dit toujours ’’concentre-toi uniquement sur toi’. Et c’est le meilleur conseil."

Cependant, elle veille à écouter des conseils plus larges provenant d’une variété de personnes différentes : "Il ne va pas à toutes mes courses, environ trois l’année dernière, mais il me donne de bons conseils. J’ai aussi des directeurs d’équipe et des personnes du côté des données avec qui je travaille."

"Évidemment, mon père sait beaucoup de choses, mais le pilotage est vraiment différent aujourd’hui de l’époque où il courait, et il le sait, et il sait qu’il vaut mieux pour moi d’écouter d’abord les autres membres de mon équipe. Mais bien sûr, quand il me donne des conseils, j’écoute, c’est juste plutôt d’une perspective différente."

A 15 ans, elle s’est officiellement lancée dans la compétition. Dans les coulisses, elle suivra cette année un programme d’essais approfondi tout en poursuivant sa progression au sein du programme de développement des pilotes.

"Je suis vraiment impatiente de franchir cette étape de la F4, puis à long terme, mon objectif est d’atteindre le plus haut niveau du sport automobile de monoplaces. J’ai eu de très bons résultats tout au long de l’année, en me développant dans tous les domaines, en termes de vitesse, de sens de la course, d’état d’esprit et physiquement."

Interrogée sur les qualités que doit posséder une pilote de course, elle donne des réponses qui ne sont pas étonnantes, compte tenu de son nom : "Du calme, c’est sûr. Et être indépendante, mais quelqu’un capable de prendre en compte beaucoup de conseils. Ensuite, de manière générale, quelqu’un d’organisé et qui a une très bonne mentalité avec les gens."