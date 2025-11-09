Piastri apprend ’beaucoup de leçons’ en ce moment mais ’continue de croire’ au titre

Oscar Piastri a déclaré qu’il avait toujours la conviction de pouvoir remporter le titre de champion du monde cette année, malgré une baisse de forme persistante par rapport à son coéquipier Lando Norris. Le pilote McLaren F1 s’élancera en quatrième position lors du Grand Prix du Brésil, tandis que le Britannique sera en pole.

S’adressant à la presse écrite après les qualifications, Piastri a indiqué qu’il se sentait toujours mieux dans la MCL39 ce week-end par rapport aux manches précédentes, et tout en admettant qu’il ne trouvait pas la performance aussi naturelle à obtenir, il a affirmé qu’il croyait encore en ses chances.

"Je pense qu’à Austin et au Mexique, il y avait clairement des choses à apprendre et certaines choses avec lesquelles je n’étais pas très à l’aise naturellement et auxquelles j’ai dû m’adapter" raconte Piastri. "Je pense que ce week-end, en tout cas vendredi, les choses semblaient beaucoup plus normales."

"Dès le premier tour des essais, je me suis senti à l’aise. Les temps au tour venaient facilement. Je pense que samedi a été un peu plus délicat en termes de conditions et d’essayer de tirer le meilleur parti de la situation."

"Mais je ne pense pas qu’il y ait eu les mêmes problèmes ce week-end. Je continue de croire que je peux gagner des courses et remporter le championnat. Mais il est évident que les choses ne se passent pas aussi facilement que je le souhaiterais pour le moment."

L’Australien est satisfait d’avoir réussi à se concentrer de nouveau après l’accident du Sprint, et il espère en faire autant ce dimanche en course. Néanmoins, il est déçu d’avoir perdu en confiance entre les deux premières journées du Grand Prix.

"J’ai tout passé en revue et j’ai en quelque sorte évalué ce qui s’était passé lors de l’accident, et une fois que j’ai été à l’aise avec ce qui s’était passé, je suis simplement revenu en mode qualification. C’est très différent d’une course Sprint ou d’une course normale, il suffit de se concentrer là-dessus."

"La séance de qualification en elle-même n’a pas été facile, c’était un week-end un peu bizarre, les pneus tendres ne fonctionnaient pas pour une raison quelconque et le fait de n’avoir pratiquement pas amélioré mon temps au tour entre la Q1, la Q2 et la Q3 est assez étrange."

"J’ai l’impression que les choses ne se passent pas très bien en ce moment. Comme je l’ai dit, j’avais assez confiance en la voiture vendredi, mais samedi, ça semblait un peu plus difficile pour tout le monde et j’ai eu du mal à tirer le meilleur parti de la voiture."

Malgré l’accident lors du Sprint, Piastri semble de retour dans un bon rythme après plusieurs courses très difficiles, et il veut profiter de ces progrès pour revenir en plus grande forme : "Je pense qu’au final, je veux être capable d’apprendre ce qui a manqué lors des différentes séances."

"Ce n’est pas toujours la même chose. Je pense qu’une fois que je le saurai et que j’aurai réglé cela, cela me procurera beaucoup plus de satisfaction que si je m’accrochais à un bon résultat ou quelque chose comme ça."

"Pour moi, essayer de comprendre autant que possible, d’apprendre autant que possible, sera utile non seulement pour cette année, mais aussi pour le reste de ma carrière. J’essaie simplement de tirer toutes les leçons possibles. Il y en a pas mal pour le moment."