’L’objectif est de terminer’ : Norris reconnait céder au chantage à l’accrochage de Verstappen

Lando Norris ne pense pas que Max Verstappen ait de mauvaises intentions envers lui ou envers ses rivaux lorsqu’il fait des manœuvres qui sont souvent au-delà de la limite acceptable. Selon le pilote McLaren F1, son rival de chez Red Bull estime que ce qu’il fait est correct face au règlement.

"Je ne pense pas qu’il ait fait quoi que ce soit de mal à mon égard" déclare Norris. "Il a couru contre moi de manière très, très dure, comme il en a le droit. Il m’a parfois rendu la vie très, très difficile. Et il a le droit de le faire."

"Je l’ai dit à maintes reprises, j’ai beaucoup de respect pour Max. Le pilote qu’il est, la personne qu’il est, ce qu’il représente tout le temps. Et ce qu’il a accompli, ses quatre championnats du monde."

"C’est quatre de plus que moi, et il a remporté beaucoup plus de courses que moi. J’admire ces statistiques, ces performances. Mais en même temps, chacun fait ce qu’il croit être le mieux. Chacun fait ce qu’il croit être juste. Et ils courent pour eux-mêmes.

"Certains peuvent être plus agressifs que d’autres. Mais tout le monde a des défauts. J’en ai. Peut-être qu’il en a aussi. Je cours de la manière agressive que j’estime correcte, et il fait de même. Ce sont les commissaires qui décident de ce qui est bien ou mal."

Max Verstappen avait expliqué l’an dernier qu’il ne se "laisserait pas dépasser par l’extérieur", ce qui donne souvent lieu à des batailles brèves qui se terminent dès le premier virage, alors que d’autres pilotes savent lutter proprement et accepter que leurs rivaux les dépassent. Norris reconnait que le chantage à l’accrochage de Verstappen fonctionne.

"Lorsque vous êtes en course pour des victoires, des championnats, contre les meilleurs du monde, vous ne pouvez jamais vous attendre à ce que les choses soient faciles. En karting, on apprend qu’on ne peut pas dépasser facilement par l’extérieur. C’est la règle numéro un."

"Mais on peut le faire et on le fait. Mais l’objectif numéro un pour nous est toujours de terminer. Parfois, lorsque vous en faites trop, les choses peuvent mal tourner. Vous pouvez finir par ne pas terminer la course, même si vous êtes dans votre bon droit. Il faut donc parfois opter pour une approche plus sûre."

Malgré quelques doutes sur lui-même, le Britannique assure qu’il pense toujours pouvoir être le meilleur en piste : "C’est une question délicate. Je crois vraiment que je suis le meilleur pilote. Peut-être pas n’importe quel jour, ni tous les jours."

"Je crois que je peux conduire plus vite et être plus performant que n’importe qui d’autre sur la grille. Mais il est très, très difficile d’être performant à ce niveau de manière constante, quelles que soient les conditions, la voiture dans laquelle on se trouve et l’adversaire."

"C’est une question qui peut être plus déterminante. J’ai parfois du mal à l’admettre et à le dire. Mais je ne serais pas en train de courir en Formule 1, je ne me battrais pas pour un championnat du monde, si je ne croyais pas au fond de moi que je pourrais être le meilleur au monde."