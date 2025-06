Bortoleto note ses débuts en F1 : ‘8,5 ou 9 sur 10’

Gabriel Bortoleto n’a pas encore inscrit de points, mais le Brésilien réalise une saison de rookie tout à fait satisfaisante avec Sauber.

Se payant le luxe de devancer, plus souvent qu’attendu, son expérimenté coéquipier Nico Hülkenberg, le champion de F2, et F3, laisse apercevoir un solide potentiel. De bon augure pour l’an prochain.

« Je suis assez content de ce que j’ai fait cette année. Mais ce n’est évidemment pas la position dans laquelle nous voulons être », a justement déclaré Gabriel Bortoleto pour Crash.net.

« Nous pensons que nous méritons de nous battre au moins pour les points, mais nous n’en sommes pas encore là en tant qu’équipe. Toutefois, je suis assez content de ce que j’ai fait. »

Combien noterait-il son premier tiers d’année ?

« 8,5 ou 9 sur 10 » répond-t-il franco.

Cependant, le rookie a déjà décelé son point faible : les conditions de course.

« J’ai été très performant lors des séances de qualification. Je dois encore faire des progrès en course, comprendre un peu mieux les situations en conditions de course tout au long de la course. »

« Mais cela vient avec l’expérience et je vais y arriver. Mais jusqu’à présent, ça a été très bon. J’ai un rythme assez décent, ce qui me rend heureux. »

« Je n’ai pas de difficultés avec ça pour le moment et j’espère que nous pourrons continuer comme ça et que lorsque nous aurons une voiture compétitive, nous nous battrons pour de plus grandes choses. »

Interrogé sur ce qu’il a trouvé être le plus grand défi en passant de la F2 à la F1, Bortoleto n’a pas forcément pointé du doigt le pilotage pur des F1. Plutôt les à-côtés du sport.

« Gérer tout ce qu’est la Formule 1, c’est ma plus grande difficulté ! »

« Il y a tellement de choses. Tellement de choses impliquées. Il faut économiser l’énergie pendant les week-ends. Les week-ends ici sont assez chargés. »

« Il y a tellement d’obligations médiatiques, tellement d’événements pour les sponsors de l’équipe. Beaucoup d’informations, de données à analyser, plus qu’en F2. »

« Beaucoup de choses différentes en Formule 1, mais je m’y habitue. »

Pas de frustration de rouler en fond de grille ?

Alors qu’il enchaînait les podiums l’an dernier en F2, ou deux années avant en F3, Gabriel Bortoleto n’est-il pas trop frustré de rouler la plupart du temps en milieu de grille, au mieux ?

« Quand on se bat pour des victoires, on s’habitue à la sensation de gagner et c’est addictif… »

« C’est une sensation qu’on ne veut jamais perdre parce que gagner, c’est génial. On sait qu’on fait un excellent travail. »

« Quand on ne gagne pas, on a juste l’impression qu’il manque toujours quelque chose. Dans la position où nous sommes actuellement, nous sommes loin de gagner et nous devons encore faire beaucoup d’étapes pour y arriver. »

« Mais ce qui me rend confiant pour l’avenir, c’est le projet que nous avons devant nous avec Audi et tout ce que nous pouvons accomplir en tant qu’équipe, avec Nico [Hulkenberg] l’année prochaine. »

« Je suis donc vraiment excité pour cela et j’ai hâte de gagner à nouveau un jour, bientôt j’espère, et d’avoir cette sensation de monter sur la voiture et de célébrer quelque chose de grand. »

Bortoleto a battu Isack Hadjar pour le titre de F2 l’année dernière et a également terminé largement devant Kimi Antonelli… Mais cette année, les positions sont inversées entre eux. Est-ce extrêmement frustrant ?

« Je ne vais pas dire que c’est frustrant parce que je suis reconnaissant de l’opportunité d’être en Formule 1 », a-t-il relativisé.

« Il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient être à ma place en ce moment et peu importe la position à laquelle ils finiraient la course. Donc ce n’est pas frustrant. »

« Mais c’est difficile de voir tous ceux avec qui vous avez couru toute votre vie, des gars que j’ai affrontés l’année dernière et l’année précédente et que j’ai battus. »

« Je suis content pour eux car cela prouve que je battais ces personnes et qu’elles réussissent bien en Formule 1, ce sont de grands pilotes et j’ai une immense admiration pour ces gars, et je sais que je peux le faire. »

« Il s’agit simplement d’avoir de la patience. C’est le plus grand apprentissage que j’ai eu cette année, avoir de la patience et attendre parce que mon heure viendra. »

« Avoir des années difficiles est certainement nécessaire pour devenir un meilleur pilote et une meilleure personne », a ainsi relativisé Bortoleto.

« Si je le pouvais, j’aimerais déjà me battre pour des podiums, pour des victoires, pour des points de manière plus constante au moins. Ce n’est pas encore le cas. »

Bortoleto, le nouveau George Russell ?

Gabriel Bortoleto dresse enfin un parallèle intéressant avec la première année de George Russell, chez Williams F1. Est-ce pour lui un modèle ?

« George Russell a eu une première année très difficile, je ne pense pas qu’il ait marqué un seul point, et regardez où il en est maintenant. Les gens ne s’en souviennent pas. »

« Ce qui est important, c’est qu’un jour j’atteigne ce niveau et alors je serai content de là où je serai. »