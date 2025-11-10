Hamilton et Piastri écopent de sanctions supplémentaires après leurs incidents au Brésil
L’Australien se rapproche dangereusement d’une suspension pour une course
Le Grand Prix du Brésil à São Paulo a laissé des traces dans les carnets de points de la FIA. Lewis Hamilton et Oscar Piastri ont chacun reçu de nouvelles pénalités sur leur super-licence, après avoir été impliqués dans des incidents en début de course à Interlagos. Yuki Tsunoda a également été sanctionné.
Déjà touché au départ par Carlos Sainz, Lewis Hamilton a vu son après-midi virer au cauchemar lorsqu’il a percuté l’Alpine de Franco Colapinto à haute vitesse. Le choc a provoqué de lourds dégâts sur l’aileron avant de la Ferrari.
Le septuple champion du monde a écopé d’une pénalité de cinq secondes, servie en course, avant d’être finalement contraint à l’abandon par son équipe. Les commissaires ont décidé d’ajouter un point de pénalité sur sa super-licence : il s’agit de son troisième point sur les 12 derniers mois.
Piastri se rapproche d’une suspension pour une course
Oscar Piastri a également vu son nombre de points sur la super-licence grimper. L’Australien a été reconnu responsable d’un contact avec Kimi Antonelli lors d’un restart derrière la voiture de sécurité. Le pilote Mercedes a été envoyé vers Charles Leclerc, dont la suspension avant gauche a cédé, entraînant son abandon.
Piastri a reçu une pénalité de 10 secondes, purgée lors d’un arrêt au stand, ainsi que deux points de pénalité sur sa super-licence. Il en compte désormais huit sur les douze derniers mois, ce qui le rapproche dangereusement du seuil critique des 12 points, un pilote est automatiquement suspendu pour une course.
Cette sanction complique encore la course au titre pour le pilote McLaren, qui a perdu du terrain sur Lando Norris.
Tsunoda également sanctionné
Troisième pilote épinglé ce dimanche, Yuki Tsunoda a reçu deux points de pénalité après avoir envoyé Lance Stroll en tête-à-queue durant la course. Le Japonais totalise désormais sept points dans la période glissante des 12 derniers mois.
Avec deux pilotes approchant des seuils sensibles de la réglementation, la gestion du risque en piste devient cruciale dans la dernière phase du championnat. Alors que Piastri et Tsunoda s’approchent dangereusement des 12 points fatidiques, Hamilton devra également rester prudent pour éviter de nouvelles sanctions qui pourraient le freiner fin 2026, même si sa marge reste bien plus confortable.
Il reste trois Grands Prix et un Sprint à disputer, autant d’opportunités… mais aussi de menaces pour ceux dont les super-licences se chargent dangereusement.
