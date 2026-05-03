Cadillac F1 progresse à Miami : l’écart avec le milieu de grille se réduit

Première apparition à domicile contrastée pour Cadillac F1 à l’occasion de la course sprint du Grand Prix de Miami et des qualifications. L’écurie américaine a poursuivi sa montée en puissance avec une nouvelle double arrivée, même si les résultats bruts restent en retrait.

Sergio Pérez a franchi la ligne en 16e position, tandis que Valtteri Bottas a terminé 19e, au terme d’une épreuve disputée sur leurs terres. Une base de travail jugée encourageante avant les qualifications du Grand Prix.

Lors de cet exercice, les positions sur la grille n’ont toutefois pas reflété les progrès entrevus. Bottas s’élancera depuis la 20e place, juste devant Pérez, 21e.

Le pilote finlandais retenait néanmoins des éléments positifs après les ajustements effectués entre la sprint et les qualifications.

"Je me suis senti beaucoup mieux avec la voiture en qualifications après avoir effectué pas mal de changements depuis la course sprint. Nous savions que ce serait difficile d’atteindre la Q2, mais l’écart avec le milieu de grille se réduit, ce qui est bon à voir."

"Nous continuons à approfondir notre compréhension de la voiture et des pneus pour trouver plus de constance, ce qui fait partie du processus dans lequel nous sommes engagés."

"Demain représente une belle opportunité pour nous si les conditions sont changeantes, donc nous donnerons tout ce que nous avons."

De son côté, Pérez mettait en avant un début de sprint prometteur, rapidement compromis par un choix stratégique.

"Ce matin, les sensations étaient bonnes dans les premiers tours, mais nous étions en pneus durs, ce qui n’était finalement pas le bon choix."

"Mais nous avons beaucoup appris et ce week-end, il semble que nous soyons clairement plus compétitifs."

Ses qualifications ont en revanche été marquées par plusieurs incidents : "Les qualifications ont été très désordonnées. Sur mon deuxième relais, j’ai fait une erreur, c’était de ma faute, puis sur le troisième tour lancé, j’ai eu un problème de déploiement d’énergie, j’ai manqué le virage et perdu ce tour aussi."

"Nous avons analysé l’équilibre, ce que nous devons toujours faire, mais nous n’avons tout simplement pas réussi à en tirer le maximum aujourd’hui."