Piastri est ’content’ de voir McLaren F1 signer la pole du Sprint et au niveau des meilleures

Oscar Piastri a confirmé la bonne forme de McLaren F1 à Miami, puisqu’il s’est qualifié troisième pour le Sprint, deux places derrière son équipier et poleman, Lando Norris. Les progrès de la MCL40 sont donc confirmés après l’arrivée d’un gros package d’évolutions.

Désormais, l’objectif sera de rester devant Ferrari et Mercedes, qui ont été pour le moment moins performantes que prévu. Mais l’Australien s’attend à devoir lutter contre ces deux teams dans la suite du week-end.

"Je suis content. La voiture avait un bon potentiel, et c’était vraiment positif, même si c’était surprenant de voir ce rythme en tendres. Nous avons encore des points à améliorer, mais ce nouveau package représente un grand pas en avant" a déclaré Piastri.

"Merci à toute l’équipe pour ses efforts, et je peux encore progresser à titre personnel. Félicitations également à Lando, ce résultat n’est pas dû à la chance, le potentiel est bien là. Les Ferrari ont été performantes tout au long de la journée, donc notre performance en qualifications est vraiment encourageante."

"Nous nous attendons à ce que les Mercedes restent compétitives, même si elles n’ont pas été aussi dominantes jusqu’à présent. Il reste encore beaucoup de roulage à faire d’ici à la course. Nous tirerons les leçons de cette journée et verrons ce que nous pouvons faire en Sprint, avant de nous concentrer sur les qualifications du Grand Prix."