Accablés par ’plein de problèmes’, Audi F1 se place aux portes du top 10

Nico Hülkenberg s’élancera 11e du Grand Prix de Miami, et c’est la troisième fois en quatre courses qu’il se qualifie à cette place, place à laquelle il a terminé à deux reprises lors des trois premières courses.

Le pilote Audi F1 se félicite d’avoir pu le faire alors qu’il avait été victime d’une avarie qui l’a empêché de prendre le départ du Sprint, et il salue le travail de son équipe pour remettre sa voiture en conditions.

"Un bon travail des mécaniciens, pour avoir remis ma voiture en forme, merci à eux" a déclaré Hülkenberg. "Un gros écart par rapport à la voiture devant, Pierre en dixième place, je ne pense pas que nous avions cette marge."

Il dément toutefois que sa voiture ait été difficile à piloter à cause de cette précipitation : "Ca allait, on a juste eu le temps de la réparer et pas de faire les tests de réglages et les vérifications habituelles, mais ça allait."

Gabriel Bortoleto avait été disqualifié du Sprint pour un problème de débit, et son équipe a dû démonter la voiture et trouver la cause. Une fois remontée, la R26 n’a pas pu être vérifiée, il a fait un tour rapide unique avant un incendie sur le frein arrière gauche.

"On s’est pressés pour mettre l’équipe en piste, l’équipe a fait un bon travail et de son mieux, mais quand on presse les choses comme ça, on ne peut pas vérifier plein de choses, et on a eu plein, plein de problèmes. Mais demain sera un autre jour" a déclaré Bortoleto.