’La Q3 est encore impossible’ pour Williams F1, mais les progrès sont visibles

Williams F1 n’a pas fait de miracle à Miami, et Carlos Sainz n’a pas fait mieux que 14e lors de la séance qualificative pour la course principale. Une élimination en Q2 qui n’a pas surpris le principal intéressé.

Cependant, il note que les écarts avec le reste des équipes du peloton, à l’exception d’Alpine, sont bien plus faibles qu’ils n’étaient il y a un mois lors de la dernière course.

"Nous n’étions qu’à 0,1 seconde de la 11e place, il est donc clair que cette amélioration de la FW48 à Miami est un pas en avant positif pour l’équipe" a déclaré Sainz, qui pense qu’il y a mieux à tirer de cette monoplace.

"Nous nous familiarisons encore avec le nouveau package et notre exécution peut être améliorée, il y avait donc encore du temps au tour à gagner. Demain, nous devrions pouvoir nous amuser en milieu de peloton et peut-être même entrer dans les points si la météo change la donne."

L’Espagnol a aussi eu un mot pour Alex Zanardi, décédé vendredi : "Enfin, c’est avec tristesse que j’ai appris le décès d’Alex Zanardi aujourd’hui. Il a conservé sa passion pour le sport automobile malgré de nombreux obstacles et mérite tout le respect et l’admiration de la communauté. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches."

Alex Albon a connu une journée difficile, que ce soit lors du Sprint ou en qualifications après s’être classé 16e, mais il pense que la course pourrait être grandement perturbée par les conditions météo.

"Lors du Sprint, nous avions un bon rythme, mais nous avons finalement décidé de rentrer aux stands pour tester différentes options avec l’aileron avant afin d’en apprendre davantage avant les qualifications. Les améliorations sur lesquelles l’équipe a travaillé sans relâche nous rendent plus compétitifs et nous devons continuer à progresser" détaille Albon.

"En qualifications, nous avons rencontré des problèmes de régularité au niveau du déploiement des moteurs, combinés à du trafic, ce qui m’a désavantagé au départ. Globalement, nous avons une meilleure voiture et un bon rythme de course pour demain, mais les prévisions météo pourraient aussi changer la donne. On verra bien ce que demain nous réserve."

James Vowles, directeur de l’équipe, essaie de voir le positif malgré cette journée frustrante, qui ne reflète pas selon lui le niveau de l’équipe : "Si tout s’était déroulé parfaitement aujourd’hui, Carlos aurait pu terminer 11e, mais la Q3 était impossible."

"Pour Alex, nous avons rencontré des problèmes d’irrégularité de vitesse sur la ligne de départ/arrivée. Nous demandons beaucoup aux pilotes pour bien préparer la ligne droite du retour, avec une séquence d’actions précise nécessaire pour un résultat optimal."

"Dans ces conditions, l’écart de performance peut être considérable. Alex, par exemple, a été gêné par le trafic et un léger changement dans sa gestion de l’accélérateur l’a fait perdre quelques dixièmes de seconde en début de tour, ce qui lui a coûté la position qu’il aurait méritée."

"Quoi qu’il en soit, c’est encourageant de voir les écarts se réduire. C’est un premier pas vers une remontée en tête du peloton. Nous partons de loin, mais de bonnes performances sont à prévoir pour la fin de saison et, avec Carlos, Alex et toute l’équipe, je suis convaincu que nous continuerons à nous battre pour les points à chaque occasion."