Une pénalité trop sévère pour Piastri ? McLaren F1 ne crie pas à l’injustice

Oscar Piastri a tenu à défendre après l’arrivée sa manœuvre au redémarrage lors du Grand Prix du Brésil, le pilote McLaren affirmant qu’il ne "pouvait pas disparaître" alors qu’il a tenté de prendre la deuxième place à Kimi Antonelli et Charles Leclerc devant lui.

La FIA a toutefois jugé qu’il ne s’agissait pas d’un incident de course typique d’un départ, et cela a valu une pénalité de 10 secondes à Piastri, qui a finalement terminé cinquième.

Cela lui coûte cher en termes de résultat final mais aussi dans sa lutte pour le titre face à Norris car, sans sa pénalité, il aurait probablement pu terminer 2e et avoir 16 points de retard au lieu de 24.

Quelle est la position d’Andrea Stella, le directeur de McLaren F1, sur cette pénalité que beaucoup ont jugé très sévère ?

"Je dois revoir attentivement l’incident qui a conduit à la pénalité," dit Stella à propos de la collision (à revoir en vidéo ci-dessous).

"C’est un peu dommage, mais dans ce cas, nous respectons la décision des commissaires, nous l’acceptons et nous allons de l’avant."

"Je n’ai pas encore discuté avec Oscar, je n’ai pas vu les vidéos, donc je pense que la meilleure chose à faire est de m’appuyer sur les commissaires, d’appliquer une certaine constance, car on n’a pas à se plaindre, et de passer à autre chose."

Piastri a maintenant 24 points de retard sur son équipier, un écart qui n’est pas insurmontable au championnat avec 83 points restants à marquer. Mais Stella admet que l’Australien devra être parfait s’il veut tenter de remonter sur son équipier.

"Nous n’allons pas le lâcher, il aura notre soutien même si sa position est plus difficile."

"Nous devons absolument nous assurer que nous pouvons exploiter tout le potentiel de la voiture et du pilotage d’Oscar dans toutes les conditions. Dernièrement, nous avons été confrontés à des conditions de faible adhérence qui ont mis à mal son style naturel."

"Nous devons nous assurer que nous sommes capables de tirer le meilleur parti même lorsque les conditions ne jouent pas en faveur de nos points forts naturels."

"Nous devons également examiner le déroulement du week-end, car nous avons eu un accident lors du sprint, et en course avec la pénalité. Nous devons également voir si nous aurions pu faire davantage au niveau de la stratégie pour aider Oscar."

"Il y a donc plusieurs points à revoir, non pas de manière désespérée, mais de manière rationnelle afin de tirer parti de nos points forts avec lui aussi."