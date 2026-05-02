Leclerc est partagé entre ’satisfaction’ et déception après sa 3e place au Sprint de Miami
Les pilotes McLaren F1 l’ont dominé pendant toute la course
Charles Leclerc n’a rien pu faire contre les pilotes McLaren F1 lors du Sprint du Grand Prix de Miami. Le pilote Ferrari termine troisième et confirme que les évolutions apportées par la Scuderia à la SF-26 sont efficaces, même si celles amenées chez McLaren ont mieux fonctionné.
Cependant, le Monégasque est convaincu qu’il y avait davantage de potentiel pour lui et son équipe, après une séance qualificative décevante, et il est convaincu que s’il réussit mieux ses qualifications ce soir, il sera en position de lutter contre Lando Norris et Oscar Piastri.
"Les évolutions fonctionnent bien, un énorme merci à l’équipe pour le travail effectué durant ces cinq semaines. Je suis satisfait de ce qu’on a fait, mais je ne suis pas content d’une troisième place" a déclaré Leclerc.
"McLaren a apporté des évolutions et a fait un grand pas en avant, mais nous ne sommes pas trop loin. Si nous mettons tout bout à bout pour commencer plus haut sur la grille demain, cela nous rendra la vie plus facile pour la course."
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