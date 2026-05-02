Nürburgring : Norris conscient des risques et admiratif de Verstappen

Dans le paddock du Grand Prix de Miami, Lando Norris a affiché un soutien appuyé à Max Verstappen à l’approche de son engagement très attendu aux 24 Heures du Nürburgring, une épreuve mythique disputée sur la redoutable Nordschleife.

Le tracé allemand, considéré comme l’un des plus emblématiques et exigeants du sport automobile, suscite un intérêt renouvelé ces dernières semaines, notamment en raison de l’implication croissante du quadruple champion du monde. Norris, lui-même passionné d’endurance, suit de près les prestations de son rival.

"J’ai regardé toutes les courses GT que Max a disputées, pas mal de mes amis font du GT, je regarde ça depuis des années," a-t-il confié.

"J’ai pu y rouler avec une McLaren de route pendant la pause. C’est sympa d’avoir mon propre ressenti du circuit, et je pense qu’il est à la hauteur de tout ce que les gens en disent."

Le Britannique n’ignore toutefois pas les dangers inhérents à ce type d’épreuve, d’autant qu’un drame récent est venu rappeler la réalité du sport automobile.

"Bien sûr, c’est un circuit piégeux et risqué, et c’était triste de perdre une vie lors d’une course. Cela peut arriver en sport automobile en général."

"Ce n’était pas propre à ce circuit en termes de circonstances pour cet accident, cela peut arriver partout avec des conséquences similaires. C’est vraiment dommage, et c’est triste pour tout le sport automobile."

Malgré cela, l’attrait de l’épreuve reste intact aux yeux du pilote McLaren.

"Cela reste l’une des meilleures courses au monde, les 24 Heures de la Nordschleife. Je vais regarder, peut-être pas les 24 heures en entier, mais autant que possible, et soutenir Max."

"C’est quelqu’un que je respecte énormément, et j’ai pris plaisir à le voir courir avec Chris Hasse ces dernières semaines. C’est agréable à regarder, donc oui, je suivrai ça."

Une expérience personnelle marquante

Récemment, Norris a lui-même goûté aux exigences du Nürburgring lors d’essais pneumatiques organisés par Pirelli sur le circuit F1. En parallèle, au volant d’une voiture de route de McLaren, il a pu s’attaquer à la Nordschleife, une première pour lui.

"C’est probablement le moment le plus amusant que j’ai eu cette année, pour être honnête."

"C’était vraiment très fun. Aussi parce que c’est un circuit que j’ai piloté pendant des années sur Gran Turismo et iRacing, sur simulateur."

"C’est l’un de ces circuits sur lequel tout le monde rêve de piloter, que l’on soit pilote ou non."

"C’est toujours spécial d’y aller, parce que c’est tellement unique. Je pense qu’on peut y prendre du plaisir avec n’importe quelle voiture. Même la McLaren est à la fois effrayante et amusante sur un tel tracé, mais c’était génial de pouvoir vivre ça."

"Même si je suis en F1 depuis des années, je suis allé au Nürburgring à de nombreuses reprises. Mais c’était la première fois que je pouvais réellement rouler sur la Nordschleife."

"J’avais regardé toutes les caméras embarquées, je connaissais déjà le circuit par cœur. J’avais l’impression de le connaître."