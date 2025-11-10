Rapide sur la piste et fort mentalement : Norris, une course de champion ?

Deux premières places en Q3 et SQ3, une victoire en sprint et une victoire en Grand Prix : Lando Norris a réussi un week-end de champion du monde potentiel au Brésil.

Certes, Max Verstappen avait un rythme d’enfer le dimanche, mais c’est bien le pilote McLaren F1 qui a été le plus régulier du vendredi au dimanche, sans commettre le moindre impair. À l’inverse de Max Verstappen, qui s’est planté en Q1 ; et à l’inverse d’Oscar Piastri, qui s’est crashé durant le sprint.

Lando Norris compte désormais 24 points d’avance sur Oscar Piastri, et a creusé son avance de 10 points sur le redoutable Max Verstappen durant ce week-end à Interlagos (49 points d’écart entre Max et Lando aujourd’hui).

Et pourtant, Lando Norris était aussi satisfait qu’inquiet après sa victoire. Car la McLaren F1 n’était sans doute pas la meilleure voiture en rythme pur, durant la course. C’est peut-être cela aussi, une course d’un champion du monde : gagner même dans ces conditions.

« J’ai été assez satisfait, honnêtement. Ce fut une excellente journée, un excellent week-end dans l’ensemble. Je dirais stimulant. Ça n’a pas été complètement simple. C’était difficile en piste, mais c’est ce qui rend la chose meilleure. »

« C’était juste une course bien exécutée : bon départ, bons arrêts aux stands, bonne stratégie, rythme correct. Je ne dirais pas que le rythme était aussi bon que je l’aurais souhaité, donc il y a quelques points à analyser, mais sinon, à chaque séance où je devais être au top, je l’étais. Et c’est pourquoi je suis venu au Brésil. Donc oui, très heureux. »

Quelles difficultés a pu rencontrer en particulier le pilote McLaren F1 ? Vu de l’extérieur, il ne semble pourtant pas avoir été si en souffrance.

« Nous sommes des pilotes, donc nous allons toujours nous plaindre de quelque chose ! L’équilibre de la voiture était difficile. Les autres diront sûrement la même chose. Mais c’est un élément réaliste. »

« Quand j’étais un peu plus satisfait de l’équilibre de la voiture [lors de la course précédente à Mexico], nous avons gagné par 30 secondes. [Cette fois], nous n’avons gagné que par 10 secondes d’avances et, vous savez, Max revenait assez vite. Donc oui, le rythme n’était pas d’un autre niveau et nous plaçons nos standards haut, en tant qu’équipe, comme nous le devons à juste titre. »

« Gagner avec une avance de 10 secondes – je vais passer pour un idiot en disant ça – mais oui, nous en voulions juste un peu plus. J’ai dû me battre avec la voiture pour gagner par ces 10 secondes. Donc, juste un peu plus délicat que ce que j’aurais aimé. »

« Mais je suis très content de la façon dont ça s’est passé, et je suis très fier de toute l’équipe et de ce qu’ils ont pu me donner. »

Puisque l’on parle des difficultés, pourquoi avoir choisi les tendres pour faire un relais intermédiaires ? C’est à ce moment que Lando Norris a même perdu un peu de temps sur Andrea Kimi Antonelli, qui était lui en médiums. Sans parler de Max Verstappen…

« Ce n’était pas aussi bon en tendres » confirme Lando Norris. « Mais même le dernier relais n’était pas aussi solide. Le premier relais était très, très bon. »

« Mon train de Mediums usés à la fin avait sept ou huit tours, donc ce n’était pas aussi agréable qu’un deuxième train neuf. Mais oui, le rythme en Mediums a été très bon. »

« Il y a toujours des petites choses. Nous cherchons toujours, en tant qu’équipe, où nous pouvons faire mieux, ce que nous pouvons améliorer, surtout quand on se bat pour des victoires et des championnats. Il faut tout examiner. C’est ce que nous essayons de faire. J’avais nettement de meilleures sensations avec le Medium, mais nous verrons ce que nous pourrons faire la prochaine fois. »

Norris : le mental est-il devenu sa force ?

Alors qu’il était très critiqué par le passé sur le plan mental, Lando Norris a prouvé sa résilience intérieure ce week-end. C’est plutôt aujourd’hui vers son coéquipier que se concentrent les doutes.

Après la course, le leader du championnat a dit qu’il n’avait jamais prêté attention aux « absurdités » qui le visaient. Peut-il préciser ?

« Honnêtement, rien de particulier. Mais il y a toujours des gens qui essaient de vous rabaisser un peu. C’est assez normal. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui parlent et disent des choses, essaient d’influencer d’autres personnes. Même les acclamations et les (huées), on les entend. Ce n’est pas la chose la plus agréable. »

« C’est quelque chose que j’ai bien géré ces derniers mois. Je me soucie beaucoup du point de vue des gens et de la façon dont je suis dépeint dans les médias. Je m’en souciais probablement trop, même au début de l’année, je m’en souciais trop, et cela m’affectait sans doute de la mauvaise manière. »

« J’ai juste appris à mieux gérer ces choses – non pas en ne m’en souciant pas, car je veux toujours faire bonne impression. Je ne veux jamais être impoli ou faire ces choses. Mais j’essaierai toujours de faire valoir mon point de vue et de dire ce en quoi je crois. »

« C’est l’une des choses que j’ai le plus apprises : être fidèle à soi-même, avoir confiance en soi, croire en soi, et dire ce que l’on pense. Donc oui, il s’agit plus de garder la tête baissée et de me concentrer sur moi-même. »