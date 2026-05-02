Leclerc recadre Antonelli... puis fait marche arrière

Charles Leclerc est revenu sur ses propos tenus à chaud contre Kimi Antonelli après la course sprint du Grand Prix de Miami de Formule 1, reconnaissant avoir été "trop dur".

Les deux hommes se sont livrés à une lutte intense dans les premiers tours de cette épreuve de 19 tours disputée il y a un peu plus de deux heures. Parti depuis la première ligne, Antonelli a complètement manqué son envol, perdant plusieurs positions dès l’extinction des feux, ce qui a immédiatement déclenché un duel musclé avec le pilote Ferrari.

Si les deux pilotes ont évité tout contact, Leclerc n’a pas caché son agacement à la radio, estimant que son rival était allé trop loin dans ses manœuvres : "Kimi est... tellement mauvais en bagarre roue contre roue. Il a bougé au freinage. C’est incroyable, on va finir par s’accrocher."

Malgré cette passe d’armes, le Monégasque est finalement parvenu à creuser l’écart et à contenir celui qui aborde ce week-end en leader du championnat du monde.

Une fois la pression retombée, Leclerc a toutefois nuancé ses propos devant les médias, admettant que l’adrénaline avait largement influencé sa réaction : "J’ai été un peu dur, peut-être avec l’adrénaline dans la voiture."

Revenant plus en détail sur leur relation en piste, il a ajouté : "C’est vrai que nous avons déjà eu quelques moments avec Kimi par le passé, et j’espère que cela va un peu se calmer à l’avenir, surtout qu’il est le seul pilote italien sur la grille face à Ferrari."

Leclerc a également insisté sur le fait que cette rivalité ne remettait pas en cause son estime personnelle pour Antonelli.

"J’aurais préféré que ce soit avec quelqu’un d’autre, et j’aime vraiment Kimi aussi en tant que personne. Donc oui, parfois c’est un peu trop limite et pas vraiment nécessaire."

Enfin, le pilote Ferrari a reconnu avoir dépassé la mesure dans ses critiques initiales.

"Donc dans ce cas précis, j’étais assez énervé dans la voiture, mais les commentaires étaient probablement un peu trop durs."

De son côté, Antonelli avait franchi la ligne d’arrivée en quatrième position, devant son coéquipier George Russell. Toutefois, le pilote Mercedes a écopé après course d’une pénalité de cinq secondes pour des infractions répétées aux limites de piste. Cette sanction l’a rétrogradé au sixième rang, lui faisant perdre de précieux points dans la lutte pour le titre.

Avant le Grand Prix disputé demain, Antonelli conserve néanmoins la tête du championnat, avec sept points d’avance sur Russell.