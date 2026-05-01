Norris est heureux de déjà ’récompenser’ McLaren F1 avec la pole du Sprint

McLaren F1 a confirmé les bienfaits de son package d’évolutions à Miami ce samedi, avec la pole de Lando Norris pour le Sprint de ce samedi. Le champion du monde en titre est le premier à mettre fin à l’hégémonie de Mercedes cette saison, et il a évidemment remercié son équipe.

En effet, Miami marque la première des deux grosses évolutions de McLaren en ce début de saison, avant celle prévue au Canada dans trois semaines, et les progrès sont déjà nets, avec une MCL40 transfigurée.

"C’était très bon, un résultat parfait pour nous, et une bonne manière de récompenser l’équipe. On a des évolutions sur la voiture, ça fait plaisir de sentir du grip sur la voiture, et une belle récompense pour toutes les femmes et tous les hommes qui ont travaillé d’arrache-pied pour ça" a déclaré Norris.

"J’ai toujours beaucoup aimé Miami honnêtement, en piste et en dehors, c’est un très bon résultat pour nous. Ce n’est que le début du week-end, il reste encore beaucoup à faire, mais c’est très bien de voir ça."

Les progrès imaginés en simulation ont bien été présents, et McLaren semble avoir comblé l’écart avec Ferrari et Mercedes. Norris reste prudent car il pense que ce ne sera pas le cas sur tous les circuits, mais il se félicite de voir les progrès accomplis.

"C’est difficile de savoir, chaque circuit est différent. Ce tracé nous a toujours convenu, on espérait faire un bon pas en avant et on l’a fait. Nos estimations étaient correctes, et l’équipe mérite ça pour tout le travail. Dès le premier tour aujourd’hui je me sentais bien, je sentais du grip à l’arrière, c’est un très bon début de week-end."

Sa qualification n’a pas été de tout repos, avec une SQ2 qui ne s’est pas bien passée, et qui lui a fait craindre un mauvais résultat. Mais son ingénieur Will Joseph a su le remotiver et lui redonner la confiance pour sortir le tour le plus rapide du jour.

"C’était plutôt difficile, ma SQ2 était atroce, j’étais à une seconde. Ca ne m’a pas rempli de confiance avant le dernier run, je ne savais pas si je devais faire un ou deux tours, Will m’a poussé pour en faire un seul et ça a payé."

"On était dans la bonne fenêtre, on a fait un très bon travail. Le tour était bon, j’étais un peu loin au virage 16 avant la ligne droite de retour, j’étais loin de la piste. Les conditions étaient difficiles avec le vent mais je suis heureux d’être de retour là, ça faisait longtemps."