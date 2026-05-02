Les évolutions de McLaren F1 ’ont vraiment aidé’ Norris à gagner le Sprint

Lando Norris a remporté le Sprint du Grand Prix de Miami, après être parti en pole position et ne pas avoir lâché la tête de la course au fil des 19 tours. Le pilote McLaren F1 a dominé les 100 kilomètres de course pour signer son premier succès de la saison.

S’il rappelle que ce n’est qu’un Sprint, le Britannique est toutefois satisfait d’avoir pu aller chercher cette performance et avoir montré que les évolutions apportées par McLaren sont déjà un pas en avant suffisant pour ramener l’équipe au premier plan.

"C’était une bonne course, c’est génial de revenir sur la plus haute marche, même si ce n’est qu’un Sprint. L’équipe a fait un travail énorme pour amener ces évolutions. Tout le monde dit la même chose, mais de notre côté, ça nous a vraiment aidés" a déclaré le champion du monde.

"Je suis heureux de réussir cela pour l’équipe. Il faisait chaud, très chaud en piste, j’attaquais et j’ai essayé de trouver le bon équilibre entre attaquer et rester calme pour ne pas faire d’erreurs. C’est un bon début de week-end mais il faudra recommencer demain."

Norris reconnait qu’il n’y aura pas beaucoup de changements sur sa MCL40 demain : "Pas grand chose, si ce n’est pas cassé, ne changez rien. On va ajuster quelques petites choses par rapport à demain, mais ce sera surement minime."

Oscar Piastri a occupé la deuxième place dès le départ, quand il a dépassé Andrea Kimi Antonelli, et il ne l’a plus lâchée malgré la pression constante mise par Charles Leclerc. Il espère faire encore mieux lors de la course principale.

"J’ai essayé un peu de rester avec Lando, mais c’était une bonne matinée. On a beaucoup appris en vue des qualifications, donc on va attendre et on espère pouvoir conserver ce niveau de performance" a confirmé le pilote australien.

Pour Andrea Stella, la McLaren a conservé de bonnes caractéristiques pour la gestion de ses pneumatiques avec les évolutions apportées à la MCL40.

"C’est bien de recommencer les courses, les sprints, d’apporter des améliorations pour être plus compétitif et de confirmer leur efficacité, comme nous l’avons constaté hier sur un tour. Aujourd’hui, il était important de les tester sur de longs relais et par forte chaleur."

"Personne ne savait comment les pneus allaient se dégrader, mais il semble que la voiture ait conservé de bonnes caractéristiques de ce point de vue."

"Des signes encourageants jusqu’à présent, mais tout le monde était très proche. Lando a profité de sa position de leader. N’importe quel poleman entre nous, Mercedes et Ferrari aurait probablement pu remporter le sprint, donc la lutte est serrée."