McLaren recadre Red Bull et Mekies sur le cas Lambiase

La passe d’armes se poursuit entre McLaren et Red Bull Racing autour de l’avenir de Gianpiero Lambiase. Alors que le départ de l’ingénieur de Max Verstappen vers Woking à l’horizon 2028 est acté, l’interprétation de son futur rôle continue de faire débat.

Recruté comme directeur des opérations de course (chief racing officer), Lambiase avait rapidement été présenté par McLaren comme un renfort de poids destiné à épauler Andrea Stella, et non comme son successeur. L’idée d’un passage de témoin avait d’ailleurs été écartée dans la foulée de l’annonce officielle.

Mais vendredi à Miami, le directeur de Red Bull Laurent Mekies a relancé la spéculation en affirmant : "GP a eu une opportunité extraordinaire. Il va être un directeur d’écurie là-bas. Je ne peux rien faire d’autre que lui souhaiter le meilleur."

Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir du côté de McLaren. Interrogé à son tour, le PDG Zak Brown a répondu avec ironie : "Laurent sait quelque chose que je ne sais pas, apparemment !"

Avant de réaffirmer clairement sa confiance envers son directeur actuel : "J’en ai un excellent, j’ai le meilleur dans la voie des stands, Andrea Stella, donc je ne pourrais pas être plus heureux avec Andrea."

Brown a ensuite replacé l’arrivée de Lambiase dans une logique plus globale de renforcement de l’équipe.

"Mon rôle en tant que PDG est d’attirer les meilleurs talents, de penser à long terme, et d’avoir la plus grande force possible sur le muret des stands et à l’usine. Donc Andrea a fait un travail fantastique, tout comme notre équipe technique."

S’il reconnaît pleinement la valeur de Lambiase, Brown insiste sur le fait qu’il s’agit avant tout d’un recrutement stratégique parmi d’autres.

"GP est un énorme talent, et lorsque l’opportunité s’est présentée de renforcer notre équipe de course, c’est exactement ce que nous allons faire, que ce soit avec un ingénieur, un pilote ou un stratège, quel que soit le cas."

"Nous sommes donc très heureux qu’il nous rejoigne."