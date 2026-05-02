Leclerc admet que Ferrari ’n’est pas assez rapide’ après sa 3e place en qualifications
Le Monégasque veut faire mieux à Miami
Charles Leclerc a signé le troisième temps de la séance qualificative du Grand Prix de Miami, et si c’est son meilleur résultat en qualifications cette saison, le pilote Ferrari déplore qu’il y ait encore des problèmes à régler pour ne plus perdre de temps.
Malgré un important package d’évolutions, la Scuderia est en retrait en performance pure, hier face à McLaren et aujourd’hui face à Mercedes et même Red Bull, et il espère que des solutions seront trouvées pour exploiter la SF-26 à son plein potentiel.
"C’était à la limite, au final on n’était pas assez rapides aujourd’hui. On a amené un gros package d’évolutions qui nous a aidés ce week-end, mais il y a des choses ici et là sur lesquelles on doit progresser" note le Monégasque.
"C’était une qualification très piégeuse, le vent changeait d’un run à l’autre, la voiture se comportait très différemment, surtout dans les virages 11 à 12, c’était différent à chaque tour et c’était difficile de tout mettre bout à bout."
Leclerc a escaladé un vibreur un peu violemment en Q3 et il craignait avoir causé des dégâts, mais il pense que ce n’était pas le cas : "Je n’ai pas eu de nouvelles de l’équipe donc je pense que non. C’était un choc assez important mais je ne pense pas que ça ait impacté la performance."
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