Hamilton veut ’changer beaucoup de choses’ pour la suite du week-end

Lewis Hamilton a terminé septième du Sprint F1 de Miami, au terme d’une bataille avec Max Verstappen. Mais le pilote Ferrari s’inquiète surtout du manque de performance de sa voiture, notamment à cause de la gestion automatisée du déploiement d’énergie.

Il espère donc pouvoir modifier cela avant la séance qualificative, afin d’avoir une meilleure chance de performance pour mieux se placer sur la grille de départ en vue de la course principale du Grand Prix.

"J’espère qu’on pourra changer beaucoup de choses. Hier, j’ai perdu trois dixièmes car le logiciel ne fonctionnait pas, donc je pilotais de la même manière mais je perdais du temps en ligne droite" a déclaré le septuple champion du monde.

"En course, ça a semblé continuer de la même manière qu’en Qualification Sprint, donc je pense qu’on va devoir changer les réglages logiciels pour nous assurer que ça n’arrive pas à nouveau lors des qualifications au niveau du déploiement. Les réglages ne sont également pas bons donc on va faire d’autres changements."