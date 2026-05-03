Hamilton satisfait des progrès de sa Ferrari après les qualifications

Lewis Hamilton s’est montré nettement plus satisfait du comportement de sa Ferrari SF-26 après les qualifications du Grand Prix de Miami, où il s’élancera depuis la sixième position sur la grille.

Le Britannique a souligné les progrès réalisés par son équipe au fil du week-end, après des ajustements effectués avant la séance qualificative.

"La voiture était bien meilleure en qualifications, donc je ne pense pas que nous ayons eu de problème, c’était même son meilleur niveau du week-end."

"Nous avons changé la voiture et j’étais beaucoup, beaucoup plus à l’aise. J’aurais aimé commencer le week-end avec cet équilibre, je serais alors certainement plus haut, avec Charles qui a réussi le top 3."

Hamilton a d’ailleurs affiché un rythme encore plus solide lors de la deuxième partie des qualifications, avant de rencontrer davantage de difficultés dans la phase décisive.

"La Q2 s’annonçait vraiment solide, puis en Q3, j’ai eu du mal à en extraire le maximum. Je dois voir les données."

Malgré cela, le pilote Ferrari a tenu à saluer le travail de son écurie, notamment concernant les évolutions apportées ce week-end.

"L’équipe a fait un excellent travail en apportant des évolutions, donc je suis extrêmement reconnaissant."

"Maintenant, les autres équipes font des choses différentes avec leur voiture, donc nous devons nous pencher là-dessus. C’est le début d’une ère pour la F1 donc il faut regarder tout le monde."

"Mais nous poussons fort et il y a encore du potentiel. Comme je l’ai dit, je pense qu’il y a encore plus à tirer de ce que nous avons actuellement."

"Nous perdons encore un peu dans les lignes droites, mais je pense que nous avons beaucoup progressé dans cette séance."

Un sentiment globalement positif qui nourrit ses espoirs pour la course : "J’ai l’impression que nous avons franchi un cap et je suis optimiste pour demain."