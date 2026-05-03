’Un retour à la réalité’ : McLaren F1 est à la place qu’elle ’mérite’ en qualifications

Le doublé du Sprint paraissait bien loin pour McLaren F1 quand les qualifications du Grand Prix de Miami se sont terminées. Vainqueur quelques heures plus tôt, Lando Norris n’a pu signer que le quatrième temps, derrière une Mercedes, une Red Bull et une Ferrari.

Mais selon le champion du monde en titre, ce n’est pas totalement une surprise, car il pense simplement que son équipe s’est plus rapidement mise dans le rythme hier et en a profité pour capitaliser, mais que ses rivales ont fait mieux pour la suite du week-end.

"Je n’ai pas regardé par rapport aux autres, mais c’était un peu partout" a déclaré Norris. "J’avais l’impression de faire un meilleur tour mais on était plus lents. C’était serré, on aurait pu être troisièmes, mais on doit comprendre où on a perdu du rythme par rapport à hier."

"Il y a peut-être les conditions, il ne faisait pas si chaud hier, et il y a aussi le vent qui changeait d’un tour à l’autre. Mais au final, c’est surtout une séance plus difficile pour l’équipe et pour moi. C’est difficile à comprendre, on n’a pas fait un mauvais travail, hier on a capitalisé sur le mauvais travail des autres, et aujourd’hui, on est où on mérite de se trouver."

Concernant les forces en présence, il ajoute : "Mercedes est plus rapide que nous, je pense qu’on a fait du très bon travail hier, aujourd’hui c’était un retour à la réalité. Je pense qu’on était tous surpris de notre vitesse hier, aujourd’hui c’était l’inverse. Ce n’est pas comme si on avait mal roulé."

"On a pris de bons départs, Ferrari a généralement les meilleurs départs. J’aimerais bien que la piste soit sèche, ce serait plus simple. Ça va être un défi pour tout le monde. Il y a plein d’opportunités pour remonter, les Mercedes devraient probablement prendre le large, mais j’espère qu’on pourra faire une course serrée avec les autres."

Oscar Piastri partage l’avis de son équipier, car il a vu une performance logique chez Mercedes pour la pole d’Andrea Kimi Antonelli, et donne la même raison pour le recul de McLaren : "On savait que ce serait serré, le tour d’Antonelli est ce qu’on attendait de Mercedes."

"Lando était proche de la deuxième et de la troisième place, mais de mon côté, c’était une séance chaotique. Les choses ne se sont pas passées comme je l’espérais, c’était difficile. Il y a des choses à revoir, les conditions étaient très difficiles, il faisait chaud, et ça a été un vrai test."

"Ce n’était pas simple, on a fait un bon travail hier pour mettre la voiture dans la bonne fenêtre rapidement, et elle n’était pas différente aujourd’hui. Les autres nous ont juste rattrapé et ont tout mis bout à bout. Mais c’est un retour à la réalité, et il y a beaucoup de travail."

Stella : Quatre équipes très proches en tête

Pour Andrea Stella, directeur de l’écurie McLaren, ce Grand Prix de Miami confirme un net resserrement de la hiérarchie.

"Après les qualifications sprint, nous avions indiqué que plusieurs voitures auraient pu décrocher la pole position. Mercedes a rencontré des difficultés de déploiement, et Leclerc a commis quelques erreurs."

"En réalité, grâce à une combinaison d’améliorations et aux caractéristiques de la piste, les quatre équipes sont très proches et tout se jouera sur l’exécution."

"Le vent était très différent. Nous avons dû gérer plusieurs problèmes de constance du groupe motopropulseur, et les pilotes devaient trouver leur rythme. Il semble que d’autres équipes aient été plus performantes que nous sur ce point."

"Pour la F1, c’est une excellente nouvelle et nous pouvons nous attendre à des courses passionnantes."

À propos de la pluie probable demain, Stella reste évidemment prudent concernant tout pronostic.

"Les conditions météorologiques laissent présager de la pluie à un moment donné, mais avec l’orage, il est difficile de prévoir quand et comment. Cela pourrait rendre la course mouvementée."

"Il nous faut simplement nous adapter aux conditions, être réactifs et appliquer les fondamentaux habituels de la course dans des situations imprévisibles, notamment en ce qui concerne la météo. Nous avons hâte de disputer une course passionnante."