Haas F1 doit-elle s’allier à une autre équipe comme Cadillac pour progresser ?

Récemment, Ayao Komatsu a révélé que Gene Haas n’avait aucune intention de vendre son équipe. Le team principal de Haas F1 avait expliqué que le propriétaire recevait régulièrement des offres, mais qu’il ne les étudiait même pas, car il ne voulait pas vendre son team.

"Je ne sais pas tout, mais au cours des 18 derniers mois, il a reçu de nombreuses offres pour acheter l’équipe. Il n’est pas intéressé. Il apprécie vraiment d’être le propriétaire de l’écurie de F1. Actuellement, il est un sur 10, à partir de l’année prochaine, il sera un sur 11. C’est une position très privilégiée" avait déclaré Komatsu.

"Il est arrivé à une époque où la F1 n’était pas comme ça. Il est resté avec nous pendant la période difficile du COVID. Aujourd’hui, il en profite. Honnêtement, Gene est très engagé. Il vient ici [à Silverstone], évidemment. Il arrive vendredi ou demain et reste à Goodwood. Il en profite. C’est le plus important."

"Nous sommes reconnaissants d’avoir un propriétaire aussi passionné, aussi engagé. Il n’est pas du tout intéressé par la vente. Je peux vous dire que récemment, des gens ont fait pression pour l’acheter, mais Gene n’est pas intéressé. Il est même agacé de voir des gens lui demandant tant de fois."

Ralf Schumacher pense que Haas pourrait s’associer à Cadillac, qui utilisera aussi le moteur Ferrari à son arrivée l’an prochain, pour en faire son équipe junior, comme le fait Red Bull avec Racing Bulls. L’ancien pilote pense que ce serait un bon moyen de faire progresser Haas, tout en restant associé à Ferrari.

"Je chercherais un partenaire, sous la forme d’une équipe junior, comme Racing Bulls pour Red Bull. Cadillac pourrait être une option lorsqu’ils feront leur entrée en Formule 1 l’année prochaine. Toutes les équipes sont aujourd’hui confrontées au même problème : elles n’osent plus recruter de jeunes pilotes. L’idée d’une équipe junior pourrait être la solution."

Cependant, une telle alliance n’aurait que peu d’intérêt pour Haas, puisque Cadillac n’est pas appelée à rester dans le giron de Ferrari. Avant la fin de la décennie, le constructeur dépendant de General Motors fabriquera en effet ses propres moteurs.