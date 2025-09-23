Bottas espère bien tester la Ferrari louée par Cadillac F1

Valtteri Bottas espère bien remonter dans une Formule 1 avant même que son contrat avec Cadillac ne commence.

Dans le paddock de Bakou, certaines informations suggèraient que Mercedes F1 empêchait son pilote de réserve de participer aux essais jusqu’à ce que son nouveau contrat commence officiellement le 1er janvier.

Mais le Finlandais a déclaré à l’agence de presse STT qu’il espérait piloter la Ferrari de 2023 louée par Cadillac avant la fin de l’année.

"C’est en discussions. Evidemment je suis encore pilote Mercedes jusque fin décembre et là on parle d’une F1 concurrente, qui n’a pas le même moteur. Mais j’espère pouvoir la tester en novembre ou décembre," confie Bottas, qui n’a pas couru à bord d’une voiture ou d’une monoplace de toute la saison.

"J’ai fait quelques essais sur d’anciennes F1 (Mercedes et McLaren) pour ne pas rouiller. Mais ce n’est pas suffisant. J’espère vraiment pouvoir travailler les procédures avec ma nouvelle équipe à bord d’une F1 avant les essais hivernaux de l’année prochaine."

Bottas admet qu’il a été douloureux de voir les autres courir cette saison jusqu’à présent.

"Chaque fois que les voitures s’alignent sur la grille de départ, je me dis ’Oh mon Dieu’. Mais j’ai appris à apprécier davantage ce sport. Être pilote de F1 est le meilleur métier du monde, et je m’en souviendrai pendant de nombreuses années."

"En attendant je me défoule tous les jeudis avec mon vélo sur la piste (en photo ci-dessous). Personne ne me bat !"

Cadillac, qui fera son entrée en tant qu’écurie officielle en 2026, dévoilera sa voiture en janvier, même si elle risque de ne pas être "complète".

"Je veux être prêt lorsque les essais commenceront à Barcelone. Nous avons une premier programme de cinq jours prévu à la fin du mois de janvier et nous serons prêts même si la F1 que nous aurons sera loin d’être définitive. L’équipe est jeune et elle va donc beaucoup apprendre avant de livrer un bon premier package aérodynamique."

Bottas sait très bien qu’il n’est pas prêt d’améliorer son palmarès actuel de 10 victoires, 20 poles et 67 podiums et ne se fait aucune illusion sur la courbe d’apprentissage de Cadillac.

"Cela prendra quelques années, mais je pense pouvoir piloter encore quelques années et ainsi contribuer au succès de l’équipe."

Il est encouragé par les personnalités expérimentées déjà présentes au sein de l’équipe, notamment Pat Symonds, Nick Chester et le directeur de l’équipe Graeme Lowdon.

"Dans cette équipe, Graeme a la possibilité de faire les choses correctement. Et nous nous entendons bien."

"Les négociations contractuelles ont été simples. La partie américaine me voulait, donc le processus s’est déroulé rapidement."

Et avec l’arrivée de Sergio Perez à ses côtés, un autre vétéran de la F1, Bottas s’attend à un environnement stable.

"Checo est un gars calme et qui a de l’expérience dans plusieurs équipes. Nous avons toujours donné la priorité à nos équipes, ce qui est exactement ce dont Cadillac a besoin."