Ce qui a fait pleurer Grosjean pour son test d’adieu à la F1

Romain Grosjean a chaleureusement remercié ce soir Haas F1 d’avoir organisé un test d’adieu à la Formule 1 sur le circuit du Mugello, presque 5 ans après son accident de Bahreïn.

Le pilote français a enfin eu l’occasion de reprendre le volant d’une F1 pour la première fois depuis son accident dont il s’est miraculeusement sorti presque indemne à Sakhir en 2020.

Alors qu’un test était attendu avec Mercedes pendant de nombreuses années, comme promis par Toto Wolff, cela n’a jamais pu avoir lieu pour des raisons d’agenda. Mercedes avait prévu que Grosjean teste l’une de ses F1 en 2021, mais les restrictions liées au COVID-19 ont contraint l’écurie à reporter. Puis le Français s’est engagé en Indycar.

C’est finalement à 39 ans que Grosjean a finalement eu sa chance de dire correctement adieu à la F1, grâce à sa dernière équipe.

Il a piloté une Haas VF-23 de 2023 sur la piste mouillée du Mugello et a admis qu’il était un peu "rouillé" alors qu’il tentait de se remettre dans le bon rythme.

"Cinq ans après Bahreïn, nous voici au Mugello. Un grand merci à l’équipe MoneyGram Haas F1, ce fut une journée spéciale."

"Bien sûr, c’est l’équipe Haas et Ayao Komatsu qui ont rendu cela possible. J’ai piloté la voiture. C’était une journée pluvieuse, mais heureuse. Tout simplement fantastique."

"Je me suis senti un peu rouillé au début, mais ensuite tout est revenu."

Grosjean a également effectué un départ arrêté, son premier depuis que les feux se sont éteints quelques instants avant son terrible accident qui a choqué le monde de la F1 il y a cinq ans.

"J’ai même pu faire un départ arrêté et devinez quoi, mon dernier départ arrêté remontait à Bahreïn en 2020, donc cette fois-ci, ça s’est beaucoup mieux passé."

"Je suis très reconnaissant d’avoir eu cette opportunité unique de revoir certaines des personnes présentes en Australie en 2016 et de pouvoir piloter la nouvelle génération de voitures."

"C’était fantastique et, encore une fois, je suis très, très reconnaissant. Il n’y a pas d’autres mots."

Grosjean a révélé que son équipe Haas, ainsi que le personnel de Ferrari et de Red Bull qui participait également aux essais, l’ont accueilli avec une ovation debout lorsqu’il est revenu aux stands pour la dernière fois (voir vidéo ci-dessous).

"Cela m’a fait pleurer à la fin de la journée. J’ai gardé ma visière baissée pour mon dernier tour, tout le monde chez Ferrari, Red Bull, Pirelli et bien sûr Haas était là pour m’applaudir et m’ovationner."

"C’était quelque chose que j’attendais à Abu Dhabi en 2020 pour mon dernier Grand Prix, mais je pense que c’était encore mieux aujourd’hui."