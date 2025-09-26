En images : Grosjean a lancé son essai avec Haas F1 au Mugello

Romain Grosjean était de retour au volant d’une Formule 1 ce vendredi matin, cinq ans après son terrible accident à Bahreïn qui a mis fin à sa carrière en Grand Prix.

Le Français de 39 ans participe à une journée d’essais de F1 précédentes (TPC) au Mugello, au volant de la monoplace 2023 de son ancienne écurie Haas. Malheureusement pour le Français, cette journée semble bien partie pour se dérouler sous la pluie.

La dernière apparition de Grosjean en F1 remonte à novembre 2020, où il s’en est miraculeusement sorti avec de simples brûlures aux mains après un impact de 67 G suivi d’un incendie.

Les essais de vendredi sont supervisés par plusieurs membres de l’ancienne équipe Haas de Grosjean, dont Ayao Komatsu, directeur de l’écurie et ancien ingénieur de course chez Lotus, et Ian Staniforth, mécanicien de longue date.

L’équipe a déjà diffusé de premières photos (à voir ci-dessous).

Si Grosjean revient brièvement sous les projecteurs de la F1, l’attention autour de son ancien équipier chez Haas, Kevin Magnussen, se porte désormais principalement sur sa vie en dehors des grilles de départ.

Magnussen a admis avoir eu du mal à concilier la compétition automobile avec l’éducation de ses deux jeunes filles tout en continuant à courir en Formule 1.

"Ces dernières années, alors que j’avais deux enfants et que je courais encore en Formule 1, ça a été incroyablement difficile. C’est la chose la plus difficile que j’aie jamais vécue, d’être si souvent séparé de mes enfants."

Magnussen a expliqué que son éducation avait façonné sa vision des choses. Son père, l’ancien pilote de F1 Jan Magnussen, était souvent absent pendant l’enfance de Kevin, alors qu’il poursuivait sa propre carrière.

"Je n’étais pas là," admet Jan aux côtés de son fils. "Le jour où j’ai déménagé en Angleterre en 1992, c’est le jour où j’ai appris que j’allais être père. Sérieusement, je ne suis jamais rentré chez moi."

Aujourd’hui pilote chez BMW en WEC, Kevin Magnussen assure que ses filles Laura, 4 ans, et Agnès, 2 ans, ne vivront pas la même expérience.

"Je ne voulais pas manquer l’enfance de mes enfants. Ce serait un prix trop élevé à payer."