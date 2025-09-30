Cadillac F1 nomme une pointure du sport pour sa stratégie commerciale

L’écurie Cadillac F1 a annoncé la nomination de Tyler Epp au poste de directeur mondial de la stratégie commerciale.

Président du Grand Prix de Formule 1 de Miami depuis 2022, Tyler Epp dirigera les opérations commerciales de l’écurie à l’échelle mondiale.

"Nous n’aurions pas pu trouver meilleur leader et visionnaire pour développer la branche commerciale de notre équipe," a déclaré Dan Towriss, PDG de Cadillac F1 Team et de TWG Motorsports.

"Son travail, qui a fait du Grand Prix de Miami l’un des événements phares du calendrier de la Formule 1, démontre sa maîtrise unique de ce sport, tant au niveau national qu’international."

En tant que président du Grand Prix de Formule 1 de Miami, Tyler Epp et son associé directeur Tom Garfinkel dirigeaient South Florida Motorsports (SFM), la branche sports mécaniques, et supervisaient toutes les activités du Miami International Autodrome du Hard Rock Stadium, y compris le Grand Prix et le Precision Drive Club. Il a occupé le poste de vice-président et directeur de l’exploitation dès la course inaugurale en mai 2022.

Sous la direction d’Epp, le Grand Prix de Formule 1 de Miami a connu un succès remarquable malgré un calendrier accéléré. Au cours de ses quatre premières années au calendrier de la Formule 1, l’événement a régulièrement affiché complet et généré quatre des cinq plus grandes audiences télévisées américaines en direct de l’histoire de la Formule 1. Epp a aussi obtenu une prolongation jusqu’en 2041 pour Miami, devenant ainsi l’événement avec le contrat le plus long du calendrier de la Formule 1.

"Il faut un leadership incroyable pour réussir à bâtir une équipe de A à Z, et il faut une personne exceptionnelle pour concrétiser la vision et les ambitions que nous avons pour l’écurie Cadillac F1," a poursuivi Graeme Lowdon, directeur de l’écurie.

"Tyler a fait ses preuves en matière de développement d’organisations qui font référence en Formule 1, et je suis convaincu que son expertise opérationnelle sera un atout essentiel pour notre organisation."

De son côté, Epp rappelle avoir "consacré une grande partie de ma carrière à la course automobile et, ces dernières années, j’ai contribué à redéfinir ce que le sport automobile américain peut être."

"Je ne peux imaginer une opportunité plus enthousiasmante et prometteuse de dynamiser notre sport aux États-Unis et au-delà. L’écurie Cadillac F1 est en passe de devenir une force mondiale de la F1, ancrée dans la tradition et l’ingéniosité américaines. Je suis extrêmement fier de participer à cet effort dès le début."