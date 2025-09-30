Cadillac F1 nomme une pointure du sport pour sa stratégie commerciale
Le président du GP de Miami, Tyler Epp, rejoint l’équipe
L’écurie Cadillac F1 a annoncé la nomination de Tyler Epp au poste de directeur mondial de la stratégie commerciale.
Président du Grand Prix de Formule 1 de Miami depuis 2022, Tyler Epp dirigera les opérations commerciales de l’écurie à l’échelle mondiale.
"Nous n’aurions pas pu trouver meilleur leader et visionnaire pour développer la branche commerciale de notre équipe," a déclaré Dan Towriss, PDG de Cadillac F1 Team et de TWG Motorsports.
"Son travail, qui a fait du Grand Prix de Miami l’un des événements phares du calendrier de la Formule 1, démontre sa maîtrise unique de ce sport, tant au niveau national qu’international."
En tant que président du Grand Prix de Formule 1 de Miami, Tyler Epp et son associé directeur Tom Garfinkel dirigeaient South Florida Motorsports (SFM), la branche sports mécaniques, et supervisaient toutes les activités du Miami International Autodrome du Hard Rock Stadium, y compris le Grand Prix et le Precision Drive Club. Il a occupé le poste de vice-président et directeur de l’exploitation dès la course inaugurale en mai 2022.
Sous la direction d’Epp, le Grand Prix de Formule 1 de Miami a connu un succès remarquable malgré un calendrier accéléré. Au cours de ses quatre premières années au calendrier de la Formule 1, l’événement a régulièrement affiché complet et généré quatre des cinq plus grandes audiences télévisées américaines en direct de l’histoire de la Formule 1. Epp a aussi obtenu une prolongation jusqu’en 2041 pour Miami, devenant ainsi l’événement avec le contrat le plus long du calendrier de la Formule 1.
"Il faut un leadership incroyable pour réussir à bâtir une équipe de A à Z, et il faut une personne exceptionnelle pour concrétiser la vision et les ambitions que nous avons pour l’écurie Cadillac F1," a poursuivi Graeme Lowdon, directeur de l’écurie.
"Tyler a fait ses preuves en matière de développement d’organisations qui font référence en Formule 1, et je suis convaincu que son expertise opérationnelle sera un atout essentiel pour notre organisation."
De son côté, Epp rappelle avoir "consacré une grande partie de ma carrière à la course automobile et, ces dernières années, j’ai contribué à redéfinir ce que le sport automobile américain peut être."
"Je ne peux imaginer une opportunité plus enthousiasmante et prometteuse de dynamiser notre sport aux États-Unis et au-delà. L’écurie Cadillac F1 est en passe de devenir une force mondiale de la F1, ancrée dans la tradition et l’ingéniosité américaines. Je suis extrêmement fier de participer à cet effort dès le début."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Cadillac F1 Team - General Motors
- Cadillac F1 nomme une pointure du sport pour sa stratégie commerciale
- Cadillac recrute l’ancien directeur moteur d’Audi F1
- Vowles n’est pas convaincu par l’arrivée et les ambitions de Cadillac F1
- Le QG de Cadillac F1 se situera à Silverstone en 2026
- Bottas espère bien tester la Ferrari louée par Cadillac F1