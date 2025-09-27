Vowles n’est pas convaincu par l’arrivée et les ambitions de Cadillac F1

Cadillac F1 serait dans une excellente position pour marquer des points lors de ses débuts au cours de la saison 2026.

Ce sont les affirmations récentes de Sergio Perez et Valtteri Bottas, les deux nouveaux pilotes titulaires, chargés de guider la nouvelle équipe américaine pour ses débuts en Formule 1.

Mais le directeur de Williams F1, James Vowles, a probablement souri intérieurement lorsqu’il a entendu ces déclarations, qui relèvent évidemment du marketing.

Le patron d’équipe a donc admis qu’il était sceptique quant à la capacité de Cadillac à performer dès le départ. Mais il n’est toujours pas en accord quant à la décision de la FIA et de la FOM d’introduire une nouvelle équipe avant que les équipes existantes ne soient dans une meilleure situation financière.

"Ce que j’ai dit publiquement à ce sujet concernait notre position, vous savez quelles sont nos pertes."

"Atteignons un stade où ce sport pourra survivre, où dix équipes atteindront au moins l’équilibre financier."

"Je ne parle pas de profit, juste d’équilibre financier. Et c’était mon questionnement."

"Pour moi, je pense qu’il était encore un peu tôt pour les intégrer. Même si Cadillac, en revanche, est une marque forte et une bonne marque à intégrer."

Mais une marque forte ne signifie pas nécessairement une équipe compétitive.

"La F1 est difficile pour trois des quatre top teams qui sont là depuis des décennies. Par conséquent, ils vont avoir des difficultés. C’est ce que je pense. Il est difficile aujourd’hui d’être compétitif en Formule 1, encore moins lors de votre première saison."