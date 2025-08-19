Faudra-t-il ’trois ou quatre ans’ pour voir Red Bull remonter la pente ?

Red Bull Powertrains et Ford peuvent-ils créer un moteur performant malgré les rumeurs selon lesquelles le projet serait en retard par rapport aux autres motoristes ? Juan Pablo Montoya pense que le V6 hybride conçu à Milton Keynes avec l’aide du constructeur américain pourrait créer la surprise en 2026.

"Côté moteur, Red Bull dispose des bonnes personnes. La question est de savoir s’ils ont réussi à se mettre d’accord à temps pour construire le moteur" a déclaré Montoya. "Je pense qu’ils pourraient surprendre tout le monde avec leur groupe motopropulseur et qu’il pourrait ne pas être aussi mauvais que ce que les gens pensent."

"Ils ont recruté les meilleurs éléments de Mercedes, les meilleurs éléments de Ferrari, des gens de partout. Ils disposent d’une quantité énorme d’informations. Il faut du temps pour les rassembler et les intégrer. Le problème pour Red Bull l’année prochaine, c’est qu’avant, il y avait un seul homme, Adrian Newey, qui prenait les décisions finales concernant la voiture."

Selon l’ancien pilote, le plus difficile à faire pour Red Bull maintenant est de réorganiser durablement son département technique : "Maintenant, tout le monde arrive avec de nouvelles idées, tout le monde essaie des choses, et au final, c’est quelqu’un d’autre qui donne la direction à suivre."

"Que va faire Red Bull maintenant ? Vous mettez des gens très compétents à la tête, mais ce sont des gens très compétents qui n’ont aucune expérience de la direction. Vous perdez Christian [Horner], Adrian Newey et Jonathan Wheatley, c’est une énorme perte en termes de leadership."

Le Colombien s’attend à voir Red Bull en difficulté pendant plusieurs saisons avant de retrouver une bonne position, car il faut placer de bonnes personnes et les faire ensuite fonctionner ensemble. La question est de savoir si cette inertie dans la progression pourrait provoquer le départ de Max Verstappen ou Helmut Marko.

"Il leur faudra trois ou quatre ans pour retrouver la domination qu’ils avaient. Dans le monde des affaires, comme nous l’avons vu chez Adidas, un nouveau PDG est arrivé et il lui a fallu plus d’un an rien que pour comprendre les problèmes. Aujourd’hui, ils sont au sommet."

"Le problème avec ces quelques années de difficultés, c’est que s’ils ne gagnent pas, Helmut Marko partira. Alors, qui restera ? Imaginons que vous recrutez [Sebastian] Vettel, il serait bon au volant, mais il n’a aucune expérience politique dans la gestion d’une entreprise."