Comment un investisseur a perdu des millions en refusant de soutenir Max Verstappen

Un homme d’affaires néerlandais a révélé comment il a perdu des millions en refusant d’investir dans Max Verstappen.

Après avoir massivement investi dans la carrière de son père, Jos Verstappen, pendant que le pilote néerlandais était en F1, une opportunité similaire s’est présentée à un éminent homme d’affaires, Michel Perridon.

Perridon, qui a été une des vedettes de l’édition néerlandaise de Dragons’ Den (Qui veut être mon associé en France), a révélé comment il avait refusé une opportunité d’investir dans Max Verstappen.

Perridon, qui a repris l’entreprise Aashima Technology à la fin des années 1980, a rebaptisé l’activité de composants informatiques sous une marque bien connue : Trust.

Son entreprise était un sponsor important de Jos Verstappen et a figuré sur la Minardi de 2003, Perridon lui ayant apporté un soutien financier important tout au long de sa carrière en sport automobile.

Cependant, lorsque l’opportunité s’est présentée de suivre l’exemple et de sponsoriser le fils de Jos, Max, Perridon a estimé qu’il avait suffisamment dépensé…

"J’ai toujours sponsorisé Jos Verstappen, le père de Max, avec ma société, et cela a coûté des millions."

"À un moment donné, son manager, Raymond Vermeulen, est venu me voir. Il était aussi déjà le manager du jeune Max."

"Il m’a dit : ’Tu veux investir cinq millions ? Tu toucheras alors 10 % de tous les revenus de Max pour le restant de ses jours’."

Mais Perridon n’était pas intéressé à investir davantage et a ri : "Je ne le ferai pas. J’ai assez investi dans ta famille…"

"Une petite erreur… on se trompe parfois aussi !"

Alors que Verstappen aurait un salaire de base d’environ 60 millions de dollars chez Red Bull, le rejet de l’investissement de Perridon aurait donc pu lui rapporter environ 6 millions de dollars de revenus par année en ce moment - un chiffre qui ne fera probablement qu’augmenter d’année en année alors que Verstappen continue de se battre pour les victoires et les championnats.