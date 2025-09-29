Cadillac recrute l’ancien directeur moteur d’Audi F1

Adam Baker, l’un des premiers bâtisseurs de l’équipe Audi F1, sera bien présent en Formule 1 l’année prochaine malgré tout.

Baker travaillait auparavant à la FIA en tant que directeur de la sécurité, mais il avait rejoint Audi avant que son projet de F1 ne soit approuvé. Puis des tensions sont nées avec Andreas Seidl et Oliver Hoffman, les deux hommes ayant été congédiés.

Malgré l’arrivée de Mattia Binotto et un certain apaisement, Baker a choisi de quitter Audi début mai "d’un commun accord" et a été recruté par la toute nouvelle écurie Cadillac F1 et deviendra directeur des opérations de l’usine moteurs.

Cadillac fera son entrée en F1 la saison prochaine en tant qu’écurie cliente de Ferrari et utilisera les moteurs fournis par la Scuderia au moins jusqu’à la fin de la saison 2028.

Le projet actuel de l’écurie américaine est de devenir son propre fournisseur de groupes motopropulseurs à partir de 2029, devenant ainsi une écurie constructeur à part entière.

L’année prochaine, Cadillac ouvrira son usine de moteurs dédiée à la F1 près du centre technique de General Motors à Charlotte, en Caroline du Nord.

Baker sera chargé de mettre en place le département moteurs de Cadillac et sera en lien avec Russ O’Blenes, PDG de General Motors Performance Power Units, à Charlotte.

Cadillac a commencé à développer un groupe motopropulseur conforme à la réglementation 2026 mais au cas où la F1 passerait à nouveau aux V8 à l’horizon 2030, elle pourrait stopper le projet pour se recentrer au plus vite sur le nouveau moteur.