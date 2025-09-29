Ocon critique les projets ’artificiels’ de la F1

Esteban Ocon s’est joint au débat sur la volonté de Liberty Media de pimenter la Formule 1 avec davantage de sprints, des Grands Prix peut-être plus courts et même des grilles inversées.

Le pilote Haas F1 estime que le sport est déjà proche du point de saturation.

"Je pense que nous vivons dans une société de consommation où nous voulons toujours plus de spectacle. Nous voulons plus de courses," a-t-il déclaré.

Cependant, il fait valoir que si davantage d’action peut être bénéfique sur le plan commercial, cela présente également des inconvénients.

"Quand j’étais jeune, j’attendais vraiment avec impatience la prochaine course, car il fallait parfois attendre longtemps."

"C’était le moment fort de ma semaine. Aujourd’hui, nous courons presque tous les dimanches entre mars et décembre, et nous avons des courses sprint en plus."

Ocon admet que davantage de courses pourraient augmenter l’audience, mais qu’elles ne profitaient pas vraiment aux pilotes.

"Je n’ai rien contre le fait de courir davantage, en soi, mais je préfère créer une certaine anticipation avant le Grand Prix, car c’est là que l’on en profite vraiment."

Quant aux propositions telles que les grilles inversées, le Français s’est montré catégorique.

"Cela rendrait la Formule 1 trop artificielle. Elle doit rester une forme de course pure : l’équipe la plus rapide doit gagner, et l’équipe la plus forte doit gagner. Une grille inversée, oui, c’est plus spectaculaire, mais ce serait trop artificiel."