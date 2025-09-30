Comment Haas F1 se prépare à ’la course la plus difficile de l’année’

Haas F1 pense que la VF-25 pourrait se plaire ce week-end sur le circuit de Marina Bay, à l’occasion du Grand Prix de Singapour. Le directeur de l’équipe, Ayao Komatsu, explique qu’il sera important de profiter de chacune des séances d’essais pour rouler au maximum et préparer la suite du week-end.

Le Japonais détaille quels sont les défis que le team et ses pilotes devront relever dans la nuit chaude et humide de la Cité-Etat, afin de viser un bon résultat.

"Nous savons que Singapour est toujours un défi, mais il n’y a aucune raison pour que le potentiel et le rythme de la VF-25 ne puissent pas s’exprimer à Marina Bay," confie Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe.

"Comme toujours, nous devons construire notre week-end, mais surtout, nous devons atteindre tous nos objectifs du vendredi au dimanche. Ce sera un week-end difficile pour toute l’équipe, qui devra composer avec la chaleur et l’humidité, mais c’est l’un des événements phares de la Formule 1 et l’ambiance est toujours très particulière à Singapour."

"Nous savons que les prochaines courses seront très exigeantes pour tout le monde, mais il y a encore beaucoup à jouer en termes de classement au championnat. Si nous parvenons à tirer le maximum de notre package à chaque sortie, nous devrions être en mesure de marquer des points et d’améliorer notre position."

Les termes ont été posés par Komatsu, les pilotes doivent s’attendre à souffrir. Ce sera une nouveauté pour Ollie Bearman.

"Je suis impatient d’aller à Singapour et de piloter une F1 dans les rues de la ville. Mais l’équipe m’a déjà bien prévenu sur le caractère difficile sur le plan physique. Je vais donc essayer de m’adapter au mieux aux horaires, à la chaleur et à l’humidité."

"J’étais présent à l’événement l’année dernière en tant que pilote de réserve et le circuit a l’air incroyable. Le tracé semble difficile, mais j’ai toujours aimé piloter sur des circuits urbains. J’espère que nous pourrons continuer sur notre lancée des dernières courses et obtenir de bons résultats dimanche soir."

Esteban Ocon ne sera pas surpris de son côté, il s’élancera ce week-end dans son 7e Grand Prix de Singapour.

"Ce Grand Prix est la course la plus difficile de l’année sur le plan physique. Elle est toujours très extrême, surtout pendant la course elle-même, avec toute cette humidité."

"C’est une course que j’ai appris à aimer au fil des ans, en particulier avec le nouveau tracé. C’est génial d’y courir. Les qualifications sont également très intenses. C’est l’un de ces circuits où, lorsque vous réussissez un excellent tour, vous ressentez une grande satisfaction. J’ai donc hâte d’y être."

"Nous verrons ce que nous pouvons tirer de la VF-25. Il y a certaines combinaisons de virages qui, je l’espère, nous conviendront. Tout se joue surtout le samedi, mais on peut aussi faire de bonnes courses le dimanche là-bas."