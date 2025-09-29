Grosjean n’exclurait pas un retour en F1 après son test avec Haas

Romain Grosjean admet que son test d’adieu à la F1 au Mugello avec Haas lui a rappelé qu’il avait encore les capacités nécessaires pour courir... en Formule 1 !

Vendredi, le Français a piloté une Haas 2023 sur piste mouillée, sa première fois dans un cockpit de F1 depuis son violent accident à Bahreïn en 2020.

"Ce fut une très belle journée malgré le temps," a déclaré Grosjean en souriant à L’Équipe.

"Nous avons revécu un peu ce que nous avions vécu en 2016 : Ayao Komatsu me parlait à la radio, mon chef mécanicien était avec moi."

"Ils m’ont fait faire quelques tours de qualification dans l’après-midi et un test de départ."

Il a admis que les premiers tours avaient été difficiles.

"Au premier tour, j’étais un peu comme un Indien en ville," a dit Grosjean en souriant à nouveau.

"En plus, la piste était mouillée ! Je n’ai pas pu mettre les gaz à fond une seule fois pendant ce premier tour."

L’émotion a atteint son paroxysme lorsque Grosjean est revenu au garage.

"Quand je suis arrivé aux stands et que tous les mécaniciens ont formé une haie d’honneur, je ne m’y attendais pas. Heureusement, j’avais encore mon casque, car, pour être honnête, j’ai versé quelques larmes."

Il s’est émerveillé devant les nouvelles voitures à effet de sol : "Même sous la pluie, l’aérodynamique est incroyable. Il y a des virages où l’on pense ne pas pouvoir aller à fond. Et puis oui."

"D’un autre côté, elles sont énormes. Parfois, je pensais que j’allais lécher le vibreur et boum, je l’avais franchi."

Lorsqu’on lui a demandé si cet essai avait ravivé ses envies de retour en F1, Grosjean a marqué une pause.

"Cette journée m’a montré que je n’avais rien perdu et que je savais toujours comment faire."

"Oui, je me vois bien revenir. Mais pour cela, il faudrait que certaines conditions soient réunies, notamment qu’une équipe me veuille. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve."

A l’âge de 39 ans, Grosjean a tout de même peu de chances que son téléphone sonne pour une telle opportunité...