Le QG de Cadillac F1 se situera à Silverstone en 2026

Cadillac F1 voit les choses en grand pour son arrivée en Formule 1, et l’équipe aura une base américaine ainsi que les bâtiments construits initialement pour Andretti Global près de Silverstone. Graeme Lowdon, le directeur du team, explique que la base américaine est encore en construction.

Située à Fishers, dans l’Indiana, elle sera le quartier général du projet, mais en attendant qu’elle soit terminée, c’est à Silverstone que tout sera centralisé concernant la 11e équipe de la grille en Formule 1.

"Fishers est un site de près de 50 hectares construit juste pour la F1. Il y aura également tout un tas de choses autour, ce qui, je pense, sera très intéressant pour les fans. C’est là que se trouve le siège social et que la majeure partie de la voiture sera fabriquée au fil du temps" a déclaré Lowdon.

"Mais encore une fois, on ne peut pas construire une usine, nous avons obtenu une licence en mars de cette année, on ne peut pas construire une usine, embaucher tout le personnel, installer toutes les machines, puis fabriquer des composants conformes aux normes de la Formule 1, qui sont similaires à celles de l’aérospatiale, et être sur la grille de départ à Melbourne avec cette voiture."

"Cela ne fonctionnera tout simplement pas. Nous disposons donc d’un site à Silverstone, qui est un site logistique. C’est également là que se trouvent nos services de conception aérodynamique et mécanique."

"La voiture de 2026 sera coordonnée à partir de là pendant que Fishers est en cours d’achèvement. Mais à terme, le siège social principal sera aux États-Unis. Silverstone n’est pas seulement une succursale, c’est une partie importante de l’équipe."

Cadillac a également une base en Caroline du Nord où elle développera ses moteurs pour les engager à l’horizon 2029, ainsi que la soufflerie de Toyota en Allemagne, à Cologne, pour développer ses monoplaces.

"Nous avons beaucoup appris là-bas sur la gestion de grands groupes à orientation technique, où la communication entre pairs, entre ingénieurs, entre spécialistes de l’aéronautique, est maximisée au-delà des frontières géographiques."

"Nous avons donc conçu la structure de l’équipe selon ces principes. Elle fonctionne ainsi comme une seule et même équipe. C’est tout naturel. Certaines équipes ont des bureaux et des couloirs, nos couloirs sont simplement très, très longs et s’étendent à travers l’Atlantique. Mais l’équipe fonctionne comme une seule et même entité."