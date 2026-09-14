Ferrari va faire un test à Imola avec Pirelli, un avantage en vue de la fin de saison

Ferrari va participer à une séance d’essais de pneumatiques avec Pirelli à Imola cette semaine, en présence de ses titulaires, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Une séance sur deux jours, demain et après-demain, qui pourrait s’avérer particulièrement importante puisque le circuit italien devrait accueillir la finale de la saison 2026 de F1, une fois que le calendrier sera modifié par l’annulation des manches au Qatar et à Abu Dhabi.

La Scuderia effectuera également un roulage TPC avec d’ancienne voiture, et ces tests se dérouleront donc le mardi 15 septembre et le mercredi 16 septembre. L’objectif sera d’aider le manufacturier à développer les pneus pour 2027.

Ces tests, prévus de longue date, feront aussi rouler les jeunes pilotes Dino Beganovic et Rafael Camara, ainsi que le pilote de réserve Antonio Giovinazzi et le frère de Leclerc, Arthur, qui devraient se partager le travail au volant de l’ancienne voiture pour les tests TPC.

Le déplacement de Ferrari à Imola intervient donc au milieu des rumeurs concernant ce circuit. Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a confirmé que la campagne 2026 s’achèverait en Europe si les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi venaient à être annulés.

Et avec l’ajout d’une course au week-end de Bakou en F2, on peut clairement comprendre que les deux dernières manches de la saison, au Qatar et à Abu Dhabi, vont être annulées.

L’annonce pourrait intervenir dans les prochaines heures, alors que les équipes ont apparemment déjà réservé de nombreux hôtels dans la région de Bologne pour la date à venir du Grand Prix.

"La décision finale ne sera pas prise avant la mi-septembre. Donc, pour nous aujourd’hui, les courses au Qatar et à Abu Dhabi sont confirmées" a déclaré Domenicali, alors que la situation est toujours très compliquée face à la guerre au Moyen-Orient.

"Au passage, elles affichent déjà complet. C’est un signe incroyable qui montre à quel point le sport est plus grand que les problèmes que notre monde traverse. Mais bien sûr, si la situation n’est pas clarifiée de la manière dont nous pensons qu’elle devrait l’être avant la mi-septembre, nous prendrons la décision."

"Avant cela, rien ne se passera. Après cela, si la situation ne nous donne pas les informations que nous souhaitons avoir pour progresser, nous prendrons une décision et nous informerons du lieu où la course européenne sera accueillie."

"À cet égard, je veux simplement vous confirmer que, si cela n’est pas possible, la fin de la saison se fera en Europe, parce que nous ne pouvons pas aller ailleurs. La fin de la saison se déroulera donc éventuellement en Europe. Il y a plusieurs possibilités sur la table, mais je ne pense pas qu’il soit correct de faire des promesses."

"Si la situation ne nous permet pas d’être là-bas, et j’espère que ce ne sera pas le cas, nous allons terminer le championnat en Europe. Imola est dans la liste, mais ce n’est pas défini comme étant Imola. Cela fait partie des options."