Williams F1 ’manquait de vitesse’ à Sepang et n’a ’pas été irréprochable’
Vowles analyse les failles de performance et d’exécution
Williams F1 a connu un week-end difficile à Sepang, et l’éclaircie de Bakou la semaine précédente aura été de courte durée. En effet, Carlos Sainz a terminé 17e, tandis qu’Alex Albon a abandonné à cause d’un problème mécanique. Mais surtout, la FW48 évoluée a été très en retrait sur le circuit de Malaisie, qui a mis en lumière les lacunes de la monoplace conçue à Grove.
Pourtant, les deux pilotes étaient dans le top 10 au début de la course, grâce à un choix éclairé de pneus intermédiaires sur une piste humide, qui a propulsé les deux voitures dans la zone des points. Mais cela n’a pas duré, la faute en premier lieu à un manque crucial de performance.
"Ce fut un après-midi difficile, avec des moments où nous semblions bien placés et, à l’inverse, d’autres où nous manquions de rythme pour viser les points sur un circuit comme celui-ci" a déclaré James Vowles, le directeur de l’équipe.
"La journée a été intéressante : la pluie est arrivée au moment idéal, interrompant la course le temps que l’averse diluvienne passe. Ensuite, nous avons connu une situation inhabituelle où certaines voitures n’ont pas réussi à boucler les tours de mise en grille par leurs propres moyens, ce qui a nécessité un drapeau rouge avant même le départ."
"Comme tout le monde a pu le constater, il était délicat de choisir entre les pneus intermédiaires et les slicks. Bravo à l’équipe pour avoir fait le pari audacieux des intermédiaires. C’était la bonne décision et nous étions performants, creusant un écart suffisant pour couvrir un arrêt aux stands par rapport à nos poursuivants."
"Malheureusement, cet avantage a été annulé par l’intervention d’une voiture de sécurité qui a permis au peloton de se regrouper. Par la suite, nous n’avons pas été irréprochables, mais nous manquions surtout de la vitesse nécessaire pour concrétiser nos efforts."
"Nous reviendrons plus forts à Singapour, mais notre priorité absolue reste de tout mettre en œuvre pour réussir le projet 2027."
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