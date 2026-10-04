Leclerc a connu ’de la réussite’ après un début de course difficile pour terminer 4e

Charles Leclerc a terminé quatrième du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, avec une course en deux parties à Sepang. Le pilote Ferrari était en difficulté en début de course avec des problèmes de logiciel lors du tour de formation, une erreur de choix de pneus et un accrochage sur l’Audi de Nico Hülkenberg. Mais une belle remontée lui permet de limiter la casse et de terminer au pied du podium.

Le Monégasque explique qu’il a connu toutes les difficultés possibles dans la première partie de course, et admet qu’il ne comprend pas comment éviter les mauvaises décisions lors des courses délicates. Il pense toutefois que ce résultat reflète son potentiel ce dimanche.

"Tout ce qui pouvait mal se passer en première partie de course s’est mal passé, tout ce qui pouvait bien se passer en deuxième partie de course s’est bien passé, donc on a eu pas mal de réussite sur la deuxième partie de course" raconte Leclerc à Canal+.

"C’était un mix de mauvais choix et de malchance dans la première partie, et finir quatrième est plutôt un bon résultat si on regarde la première partie de course car c’était compliqué. On part en slicks, ce n’était pas le bon choix même si la moitié de la grille a fait le même."

"Il faut qu’on comprenne comment Red Bull en particulier prennent souvent les bonnes décisions dans ces conditions. On a eu du mal en première partie, et c’était compliqué après la touchette avec Hülkenberg. Mais quatrième est un bon résultat."

"De mon côté, je n’aurais pas pu aller chercher la Mercedes d’Antonelli ou Verstappen, je n’avais pas la performance. Je ne sais pas ce qui s’est passé depuis la Q3 hier, il y a eu un changement et je n’ai pas réussi à récupérer l’équilibre des EL2, donc il va falloir étudier cela."