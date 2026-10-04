Vasseur reconnaît le mauvais choix qui a plombé Ferrari au départ, sans regret à avoir

Ferrari a réussi à transformer un début de Grand Prix extrêmement difficile en un solide résultat d’ensemble à Sepang, avec Lewis Hamilton troisième et Charles Leclerc quatrième à l’arrivée. Les deux pilotes s’étaient retrouvés aux alentours des 21e et 22e positions après le premier tour, Leclerc devant notamment repasser par les stands après un contact ayant endommagé son museau. Frédéric Vasseur retient donc avant tout leur spectaculaire remontée et le rythme affiché par la Scuderia, même si le choix initial des pneumatiques laisse un goût amer.

Le résultat final contraste fortement avec la situation dans laquelle Ferrari s’était retrouvée après le départ. Alors que Hamilton et Leclerc avaient abordé la course depuis des positions leur permettant d’espérer jouer aux avant-postes, le choix effectué par la Scuderia dans des conditions de piste difficiles ne s’est pas révélé payant.

Les deux Ferrari ont plongé dans la hiérarchie et se sont retrouvées autour des deux dernières places après le premier tour. Malgré ce scénario, Vasseur estime que la réaction de ses pilotes et le rythme de la monoplace constituent des motifs de satisfaction.

"C’est une performance solide en considérant qu’on était quelque chose comme 21e et 22e après le premier tour. C’est un très beau retour, un beau rythme bien géré par nos deux gars. On peut être satisfaits de ça, le choix de pneus c’est autre chose."

Le directeur de Ferrari ne cherche toutefois pas à masquer l’erreur stratégique commise au moment de choisir les pneumatiques, les slicks du côté de Ferrari. Dans une situation particulièrement difficile à évaluer depuis la voie des stands, les équipes se sont divisées en deux groupes pratiquement égaux.

Vasseur souligne notamment la difficulté d’apprécier précisément l’état de l’asphalte depuis le muret des stands. Et même avec le recul offert par le résultat de la course, il reconnaît ne pas savoir avec certitude quelle décision il prendrait s’il devait revivre exactement la même situation.

"On peut débattre longuement du choix des pneus. Mais il y a 50 % de la grille qui choisit des pneus, l’autre moitié prend une autre direction, et nous sommes du mauvais côté. Depuis la voie des stands, on n’a pas une vision globale de la piste et il n’est pas facile de saisir la situation exacte, mais nous avons assurément fait le mauvais choix. Mais honnêtement, si je devais choisir à nouveau, je ne sais pas ce que je ferais. C’est comme ça, depuis les stands on ne voit pas l’asphalte."

Cette erreur n’efface cependant pas le sentiment positif laissé par le rythme de Ferrari durant l’ensemble du week-end. Après les difficultés rencontrées lors des manches précédentes, Vasseur considère que Sepang marque un véritable retour en forme.

"Je suis très satisfait de nos performances tout au long du week-end, on a fait un bon retour en forme, le rythme était là et je suis heureux pour tout le monde. Singapour sera une autre chance pour nous, je pense que ça ira mieux à notre voiture."

Le choix pneumatique n’a pas été le seul obstacle rencontré par Ferrari. Si on omet le bug de la FIA pour le premier départ qui a immobilisé les deux SF-26 en piste, Leclerc a également été impliqué dans un contact au premier tour avec Hülkenberg, qui a obligé le Monégasque à repasser par les stands afin de remplacer le museau de sa monoplace.

"Charles a eu un contact dans le premier tour et nous avons dû passer aux stands pour changer le museau. Remonter depuis cette position pour finir 3e et 4e, c’est un résultat solide pour l’équipe."

Ferrari disposait par ailleurs d’un rythme suffisamment solide pour ne pas être véritablement pénalisée par la dégradation de ses pneumatiques. C’est précisément ce qui accentue les regrets autour du choix effectué au départ.

"On ne dégradait pas les pneus, mais ça laisse un peu un goût amer ce choix de pneus. On pensait que la piste était assez sèche, McLaren et nous faisons ce choix, tandis que Mercedes et Red Bull font l’inverse."

"On a eu le premier départ qui était compliqué, dans trois jours on est à Singapour pour la prochaine course, mais on a beaucoup de choses à travailler. Le rythme était bien, le choix de pneus je n’ai pas de regret car c’est un pari."

La réaction de Hamilton et Leclerc comme principal motif de satisfaction

Au-delà de la stratégie, Vasseur insiste surtout sur l’attitude de ses deux pilotes après un début de course qui aurait facilement pu compromettre définitivement leurs ambitions.

Ni Hamilton ni Leclerc ne se sont démobilisés après leur chute dans la hiérarchie en roulant en slicks.

"Nos pilotes ne se sont pas démobilisés, Charles a eu le contact donc au début et a dû s’arrêter, mais ils étaient remontés et ont fait une super course, donc ça nous donne du positif."

"Maintenant, nous devons franchir une nouvelle étape, mais je suis plutôt satisfait de cet après-midi de dimanche. En tout cas, après le vrai départ, nous avons fait du bon travail."