Hamilton : je voulais les intermédiaires, on va en reparler avec l’équipe...

Lewis Hamilton a vécu une course en deux temps au Grand Prix de Bahreïn, en Malaisie : d’abord cauchemardesque, puis idéale ! Commençons par le cauchemar : Ferrari avait effectué, avec la voiture de Lewis Hamilton comme celle de Charles Leclerc, le pire choix stratégique au départ, celui des softs. Quand le choix des intermédiaires allait rapidement se confirmer le bon. Mais le pilote Ferrari, qui pointait à une minute de retard dans le premier tiers de la course, n’a rien lâché ; il n’est pas même rentré aux stands lorsque la voiture de sécurité est arrivée ; et son formidable relais de 29 tours en tendres lui a permis de revenir dans la course, en économisant un arrêt aux stands.

4e en fin de course, Lewis Hamilton a ensuite chipé le podium à Isack Hadjar au terme d’un dépassement maîtrisé. Le Britannique a ainsi confirmé qu’il avait vraiment un gros rythme en ce week-end de course ; peut-être aurait-il même pu aller inquiéter Max Verstappen si le départ avait été mieux géré par Ferrari…

Après avoir félicité Max Verstappen, Lewis Hamilton est revenu sur le déroulement de l’ensemble de ce week-end : les promesses des qualifications (2e place), puis la désillusion du début de Grand Prix…

« Tout d’abord, un immense bravo à Max. Red Bull a fait un excellent travail avec ces améliorations. Pour notre part, nous faisions un bon week-end. La voiture était très performante en qualifications. C’était fantastique d’atteindre la deuxième place, et je sentais vraiment... Mes ingénieurs et moi sommes restés tard pour tout revoir, et je sentais vraiment qu’il y avait l’opportunité d’avoir au moins une belle bataille avec Max. »

Lewis Hamilton aurait également pu abandonner juste avant le départ, en raison de ce fameux bug logiciel généralisé sur la grille, qui a stoppé quasiment sa Ferrari en piste !

« Mais ensuite, la pluie est arrivée, la grande panique pour tout le monde quand nous avons tous perdu de la puissance. En particulier, ma puissance n’est pas revenue et j’ai dû m’arrêter en piste pour redémarrer la voiture. Nous nous sommes tous retrouvés dans la voie des stands. Heureusement, nous avons tous retrouvé nos positions, mais après cela, il y a eu une si longue attente et nous débattions du pneu à utiliser. »

Lewis Hamilton peut-il donc expliquer pourquoi Ferrari s’est totalement plantée sur le choix des pneus au départ, quand Red Bull ou Mercedes F1 faisaient les bons choix ?

Visiblement, Lewis Hamilton voulait les intermédiaires, et c’est la Scuderia qui a imposé le mauvais choix !

« J’ai dit : "Écoutez, il y avait beaucoup de projections d’eau lors des tours de mise en grille". Je suis allé dans la voie des stands, j’ai regardé le sol et je me suis dit : "C’est encore mouillé." Je suis allé sur le muret des stands et j’ai répété : "C’est encore mouillé". Et ils ont répondu : "Oui, mais comme ça fait très longtemps, ça va sécher très vite et nous sommes peut-être déjà au point de bascule". Quoi qu’il en soit, en tant qu’équipe, nous avons fini par choisir ces pneus tendres, et quand nous étions au bout de la voie des stands, que ces deux-là ont enlevé leurs couvertures chauffantes et qu’ils étaient en intermédiaires, nous étions en difficulté. »

« Quand nous sommes sortis, toutes les projections d’eau sont sorties de l’arrière de la voiture de Max et je me suis dit : "D’accord, c’est fini. Ma course est vraiment compromise". Il n’a pas réussi à faire le tour de formation, alors nous avons dû nous accrocher. »

Lewis Hamilton est donc resté en piste, en réalisant un relais formidable de 29 tours en tendres… et a eu, cette fois, raison de désobéir à Ferrari, qui voulait couper son relais en deux en l’arrêtant plus tôt.

« Nous avions pris la décision et il fallait faire avec. Pendant que tout le monde me dépassait, ils ont dit : "On s’arrête", car je sais que nous avions déjà perdu 26 secondes supplémentaires. Quelle est la différence entre ça et la minute 40 ou peu importe le retard que j’avais ? J’ai dit : "Attendons simplement que la piste sèche". Une fois sèche, c’était agréable de rattraper les autres. La voiture était fantastique après cela. »

« De très bons arrêts aux stands de la part des gars dans le garage, puis une bonne stratégie. Mais pour nous, remonter sur le podium… je n’aurais jamais cru que ce serait le cas. Bien sûr, je suis vraiment très reconnaissant que nous ayons réussi à revenir ici. »

La communication entre Lewis Hamilton et Ferrari a pu sembler très positive durant le Grand Prix, l’équipe décidant de suivre les audaces stratégiques de son pilote. Mais le Britannique ironise sur le manque de réussite de son muret de stands quand il faut faire les bons choix de pneus…

« Je ne vais pas aller au casino avec les gars. »

Faut-il changer beaucoup de choses au sein de l’équipe stratégie à Maranello ?

« Nous aurons indéniablement un dialogue ouvert. Je suis vraiment fier de mon équipe. Les mécaniciens à chaque fois, le travail qu’ils fournissent, les ingénieurs qui nous accompagnent, les équipes chargées de la restauration, tout le monde vient et donne vraiment le meilleur. Ils y mettent tout leur cœur. Nous avons clairement des domaines à améliorer, nous le savons et nous ne le nions pas. Nous aurons une discussion constructive, nous allons nous regrouper, tirer le positif, car la voiture était très performante, et nous reviendrons nous battre. »

« Je pensais qu’il y avait une chance pour nous d’essayer de lutter avec Max pour la victoire, mais nous pourrons peut-être le faire la prochaine fois. »