La F2 annonce une course en plus à Bakou, un prélude à des annulations attendues

Le Championnat de Formule 2 de la FIA annonce que la 12e manche de la saison 2026, qui se déroulera du 24 au 26 septembre sur le circuit urbain de Bakou, sera enrichie par l’ajout d’une séance de qualifications supplémentaire et d’une seconde course principale. Une annonce qui fait évidemment penser à l’annulation à venir du Qatar et d’Abu Dhabi même si le championnat ne peut pas le présenter ainsi...

Selon la F2, les deux dernières manches de la saison, au Qatar et à Abou Dabi, retrouveront le format habituel du week-end, composé d’une séance d’essais libres suivie d’une séance de qualifications, d’une course Sprint et d’une course principale. Mais c’est un secret de Polichinelle que ces courses risquent d’être annulées par la F1 et la FIA dans les heures ou jours à venir, avec un remplacement par Imola.

Bruno Michel, PDG de la Formule 2 de la FIA, a déclaré : "La Formule 2 étant la seule catégorie de soutien lors du Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan, nous avons décidé, en accord avec les promoteurs, d’opter pour un week-end de course F2 exceptionnel, comprenant une séance d’essais libres, deux séances de qualifications, une course Sprint et deux courses principales."

"C’est le seul week-end où le calendrier permet l’ajout de ces séances supplémentaires, ce qui renforcera encore davantage le spectacle pour le public présent sur place et pour tous nos fans. Le circuit urbain de Bakou nous offre toujours des courses passionnantes ; nous sommes donc ravis de rendre cette 12e manche de la saison tout à fait unique."

"Nous reviendrons ensuite à notre format habituel pour les deux dernières manches de la saison 2026, qui se tiendront à Doha et à Yas Marina."

Le programme de la 12e manche se présentera comme suit :

Jeudi matin : une séance d’essais libres de 45 minutes.

Jeudi après-midi : deux séances de qualifications consécutives de 20 minutes.

Vendredi matin : course Sprint, avec une grille inversée déterminée par les résultats de la première séance de qualifications.

Vendredi après-midi : première course principale, avec une grille de départ établie selon les résultats de la première séance de qualifications.

Samedi matin : seconde course principale, avec une grille déterminée par les résultats de la seconde séance de qualifications.

La pole position lors de chaque séance de qualifications rapportera 2 points, tandis que les deux courses principales suivront le barème de points standard, incluant 1 point pour le meilleur tour en course (sous réserve de terminer dans le top 10 du classement final), conformément au règlement sportif de la Formule 2.