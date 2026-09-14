Mercedes F1 a réussi ’une exécution parfaite’ pour faire gagner Antonelli à Madrid

Mercedes F1 a hérité d’une victoire inespérée grâce à un bon timing de voiture de sécurité virtuelle, mais Andrea Kimi Antonelli a encore réussi à faire le travail pour assurer un nouveau succès, une fois Lando Norris piégé par la VSC et repoussé derrière lui. Toto Wolff se félicite de remporter la manche inaugurale du GP d’Espagne disputé sur le Madring, en dépit des circonstances.

Le directeur de l’équipe fait le bilan de la course d’Antonelli et de George Russell, qui accuse désormais 81 points de retard sur son équipier au championnat, et qui n’a pas réussi à faire fonctionner sa stratégie.

"Nous sommes ravis d’avoir remporté cette première victoire au Madring, c’est un nouveau succès pour la F1 sur un site exceptionnel. Kimi a réalisé une belle course" a déclaré l’Autrichien après la course.

"Bien que la voiture de sécurité virtuelle ait joué en sa faveur, il a su piloter avec brio pour mener sa voiture jusqu’à l’arrivée sur un circuit qui s’est avéré très exigeant. Remporter une nouvelle victoire sur un tracé si différent de celui de Monza, sans avoir apporté d’évolution sur la voiture depuis le Canada, est très encourageant."

"Quant à George, il a manqué d’un peu de chance concernant le moment où la voiture de sécurité virtuelle est intervenue. Nous l’avions fait partir en pneus durs avec l’intention de prolonger son relais, mais nous avons dû profiter de cette opportunité d’arrêt ’gratuit’ sous régime de voiture de sécurité virtuelle pour tenter une stratégie différente et essayer de battre Leclerc."

"Ferrari a choisi de rester en piste, tandis que nous avons fait passer George sur des pneus médiums. Malheureusement, ce n’était pas la gomme la plus performante en course. George a rapidement signalé qu’il était en difficulté, nous sommes donc revenus aux pneus durs. En fin de compte, quelle que soit la stratégie adoptée, il aurait terminé cinquième."

"Nous disposons désormais d’une semaine pour nous préparer à Bakou et au début de la première des trois séries de trois courses consécutives. Accroître notre avance aux championnats est une bonne chose, mais nous savons qu’il reste encore beaucoup de courses à disputer. La fin de saison s’annonce intense, mais nous sommes impatients de relever ce défi."

Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste de l’équipe, a quant à lui analysé le déroulement de la course de ses deux pilotes. Et bien qu’il admette le coup de chance face à Norris, il se félicite d’une exécution réussie et d’une maximisation de la stratégie du côté d’Antonelli.

"C’est un excellent résultat pour Kimi et un week-end très solide pour l’équipe. Nous avons clairement tiré parti du moment où la voiture de sécurité virtuelle est intervenue, mais le mérite en revient aux pilotes et à toute l’équipe au stand, qui ont su réagir immédiatement" a noté l’ingénieur.

"L’exécution des deux arrêts a été parfaite, ce qui a contribué à notre victoire. Pour Kimi, la décision de s’arrêter aux stands sous régime de voiture de sécurité virtuelle est celle qui lui a finalement permis de prendre la tête virtuelle de la course, en attendant que Leclerc ne s’arrête."

"La situation de George était un peu plus complexe. Sur le plan stratégique, nous avions choisi d’adopter une approche opposée à celle de Leclerc car, lorsque l’on est derrière, il faut souvent tenter quelque chose de différent pour créer une opportunité."

"Cependant, au fil de la course, il est apparu clairement que les pneus durs offraient de meilleures performances que prévu et qu’il s’agissait de la gomme idéale. Cela dit, si nous avions calqué notre stratégie sur celle de Ferrari, nous aurions probablement terminé à la cinquième place tout de même, tant les dépassements se sont avérés difficiles."

"En fin de compte, la voiture de sécurité virtuelle est intervenue au moment idéal pour les voitures capables de passer aux pneus durs, c’est parfois ainsi que se déroulent les courses. L’essentiel est que nous repartions avec une victoire et une belle moisson de points, tout en renforçant notre position dans les deux championnats."

"Nous allons faire le point dans les prochains jours et nous préparer pour la dernière ligne droite de la saison. Enchaîner neuf courses en onze semaines sera éprouvant pour tout le monde, mais nous sommes en bonne posture dans la lutte pour les deux titres et nous continuerons à tout donner jusqu’au dernier Grand Prix."