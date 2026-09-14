Le Madring réagit après le fiasco de la F1 hier : trois secteurs modifiés sur le circuit dès 2027

Le premier Grand Prix d’Espagne disputé sur le Madring a confirmé les craintes exprimées avant même l’arrivée de la Formule 1 à Madrid : le tracé est particulièrement exigeant et spectaculaire en qualifications, mais il ne permet quasiment aucun dépassement en course. Face à un spectacle très processionnel dimanche, les responsables du circuit ont déjà identifié trois secteurs à revoir pour 2027, avec l’objectif clair de créer davantage d’opportunités de lutte en piste.

Les craintes des pilotes se sont donc matérialisées dès la course et ils n’ont pas été avares en critiques et en appel à changer le tracé dès l’an prochain. En dehors des changements de positions du premier tour, les dépassements ont été extrêmement rares sur le circuit madrilène.

La Formule 1 ne publie pas de décompte officiel des dépassements permettant de comparer précisément les différents Grands Prix, mais tous les indicateurs suggèrent que le Madring a connu le plus faible nombre de changements de position en piste de la saison. Certaines estimations évoquent seulement quatre dépassements après le premier tour, soit même moins qu’à Monaco.

Les principales manœuvres ont notamment concerné Liam Lawson, parvenu à dépasser Franco Colapinto, puis George Russell, qui a pris le dessus sur le pilote Racing Bulls.

La faible dégradation des pneus durs a évidemment contribué à figer les positions. L’absence d’usure importante sur cette gomme n’a pas créé suffisamment de différences de performances entre les stratégies pour favoriser les remontées. Mais le problème principal était ailleurs : le Madring ne dispose actuellement d’aucune véritable zone de dépassement.

Le tracé dans son ensemble, notamment le virage relevé de La Monumental, a pourtant été largement apprécié pour son caractère particulièrement exigeant en qualifications. Mais les difficultés à dépasser étaient déjà visibles avant même le départ.

La chicane des virages 5 et 6 au cœur des critiques

La chicane des virages 5 et 6, située après la longue accélération suivant la séquence initiale de virages, apparaissait comme l’endroit le plus naturel pour tenter une attaque. Son dessin a cependant rapidement montré ses limites.

Son entrée très serrée empêche en effet les pilotes de disposer de plusieurs trajectoires suffisamment larges pour se battre côte à côte. Ollie Bearman avait d’ailleurs pointé ce problème avant le week-end.

"Ce type de freinage en courbe élimine toute possibilité d’emprunter des trajectoires différentes et de tenter une attaque à l’intérieur. C’est dommage et peut-être un petit oubli dans la conception."

Le choix de cette configuration aurait néanmoins été dicté par des considérations de sécurité. Il fallait notamment tenir compte de la vitesse et de l’angle avec lesquels les monoplaces arrivent vers la portion du tunnel située à la sortie de la chicane.

Les responsables du Madring ne sont toutefois pas restés insensibles au manque d’action observé dimanche. Trois secteurs du circuit doivent ainsi faire l’objet de modifications pour 2027, avec pour objectif d’améliorer les possibilités de dépassement.

Des discussions vont désormais avoir lieu dans les prochaines semaines entre le circuit, la FIA, les pilotes et les écuries afin de déterminer précisément les changements à apporter. Trois zones sont particulièrement ciblées.

Une chicane 5-6 plus large

La première concerne naturellement les virages 5 et 6. L’idée est d’élargir et de modifier l’approche de la chicane afin de permettre aux voitures de réellement se disputer une position.

Le week-end madrilène a démontré que l’entrée en courbe et la forme des vibreurs ne laissaient pas suffisamment d’espace pour que deux monoplaces puissent évoluer proprement côte à côte.

La défense était donc relativement simple et, pour dépasser, il fallait quasiment systématiquement tenter une manœuvre extrêmement agressive, avec le risque de repousser son adversaire hors de la piste.

Le deuxième secteur visé est le virage 13, un gauche situé immédiatement après La Monumental. Il s’agit actuellement d’une courbe à vitesse moyenne, avec un freinage qui n’est pas suffisamment marqué pour permettre à une voiture ayant profité de l’aspiration dans le virage relevé précédent de tenter facilement une attaque.

Le profil de cette courbe pourrait être nettement resserré afin de créer une véritable zone de freinage et donc une possibilité supplémentaire de lutter pour une position.

Enfin, le virage 20 doit également être revu. Il s’agit de l’un des virages les plus serrés du Madring et les barrières forment actuellement un véritable goulot d’étranglement.

Le projet consiste à modifier le profil de l’entrée et l’alignement des barrières afin de donner davantage d’espace aux pilotes pour tenter une attaque, sans craindre de ne pas pouvoir négocier correctement la sortie du virage.

Ces modifications avaient déjà été envisagées... avant le Grand Prix !

Ces trois modifications avaient en réalité été proposées à la FIA avant même la première course, précisément parce que des inquiétudes existaient quant aux difficultés potentielles pour dépasser.

Mais les délais étaient particulièrement serrés. Les travaux de construction du circuit n’avaient commencé qu’en avril 2025 et un hiver très humide à Madrid avait encore retardé le chantier.

Compte tenu de la complexité des simulations nécessaires et du temps indispensable pour mener à bien les procédures d’homologation, il avait finalement été décidé qu’il serait plus raisonnable d’attendre 2027.

Le risque était en effet qu’une modification précipitée entraîne des retards dans le processus d’homologation et, par conséquent, dans la construction du circuit. Une telle situation aurait pu ouvrir la porte à des problèmes beaucoup plus importants si le Madring n’avait pas été prêt à temps pour accueillir la Formule 1.

Les circuits de Formule 1 doivent passer par des procédures d’approbation particulièrement détaillées auprès de la FIA avant d’être homologués. Madrid devait en outre composer avec des contraintes supplémentaires puisque le projet impliquait également de nombreuses autorités locales.

La conception du circuit nécessitait ainsi de gérer des modifications de voirie, mais aussi de travailler avec les acteurs des secteurs ferroviaire et aéronautique, les services d’urgence ainsi que les organismes chargés de l’eau, du drainage et des questions environnementales.

La chicane des virages 5 et 6 était elle-même particulièrement complexe à concevoir en raison du tunnel situé à sa sortie. Celui-ci limite l’angle d’attaque possible et la vitesse à laquelle les voitures peuvent arriver, notamment en raison de la faible zone de dégagement disponible.

Leclerc : "Une petite modification" pourrait tout changer

Après la course, les pilotes se sont largement accordés sur un point : le Madring n’aurait pas besoin d’une transformation radicale pour devenir beaucoup plus intéressant en course.

Charles Leclerc estime ainsi qu’une seule véritable zone de dépassement pourrait suffire à modifier considérablement le spectacle.

"C’est un excellent circuit et, honnêtement, je pense que tout le monde a fait un excellent travail avec le tracé tel qu’il est, particulièrement en qualifications."

"Mais en course, il y a certains virages... disons que cela ne nécessite pas une grosse modification. Je pense qu’une petite modification, ou deux petites modifications, pourrait changer considérablement les courses que nous avons."

C’est une leçon que de nombreux pilotes ont pu tirer au fil de leur carrière : un bon circuit urbain n’a pas nécessairement besoin de multiplier les zones de dépassement pour devenir spectaculaire. Une seule opportunité réellement efficace peut suffire.

Le meilleur exemple est sans doute le Grand Prix de Macao. Le tracé urbain y est particulièrement étroit et sinueux, ce qui rend les dépassements très difficiles dans la majorité des secteurs. Mais une longue ligne droite débouche sur Lisboa, un virage serré dont l’entrée reste suffisamment large pour permettre aux voitures de se dépasser.

Sainz veut tirer les leçons de Bakou et Macao

Ambassadeur du circuit, Carlos Sainz, qui prévoit de discuter avec la FIA des éventuelles modifications du Madring, estime justement que l’expérience de Macao et du Grand Prix d’Azerbaïdjan doit servir de référence pour Madrid.

"Les bons circuits urbains comme Bakou ou Macao ont tendance à avoir une seule véritable zone de dépassement avec une très longue ligne droite."

L’Espagnol considère donc que le problème du Madring pourrait être relativement simple à résoudre.

"Oui, je pense que nous devons simplement regarder où il serait possible d’ajouter cette zone de dépassement et voir si c’est réalisable."

Les modifications des virages 5-6, 13 et 20 doivent désormais permettre de corriger ce défaut sans dénaturer l’identité du tracé. Après avoir privilégié la sécurité, les contraintes de construction et l’homologation pour sa première édition, Madrid disposera donc d’une année supplémentaire pour transformer son circuit en une piste plus propice aux dépassements à partir de 2027.